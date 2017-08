Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nazadnje je v domovini prah dvigala maja letos, ko je s svojo opravo na razprodanem koncertu v Parizu - nosila je obleko kožne barve, ki je dajala vtis golote - razburila afganistansko konservativno srenjo, obtožili so jo nespodobnega razkazovanja v javnosti in onečaščnenja Afganistancev v tujini. Na obtožbe se je odzvala z objavo na Facebooku: v videoposnetku je omenjeno obleko zažgala, s čimer je želela opozoriti na to, da takšne polemike zgolj preusmerjajo pozornost stran od resničnih problemov. Foto: AP Z zadnjim koncertom, ki ga je izvedla kljub grožnjam, celo tistim s smrtjo, je znova navdušila oboževalce, ki jim sporoča, da se ne smejo brezpogojno uklanjati konservativnim silam na čelu države. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aryana Sayeed, neustrašna "afganistanska Kim Kardashian"

Kljubuje nazadnjaškim nazorom državnih veljakov

21. avgust 2017 ob 13:32

Kabul - MMC RTV SLO

V Kabulu se je na koncertu razvpite domače popdive Aryane Sayeed kljub hudemu nasprotovanju konservativcev in grožnjam z napadom udeležilo več sto mladih, predvsem deklet.

Nastop "afganistanske Kim Kardashian", kot priljubljeno pevko in tv-osebnost (čeprav precej po krivici, saj je v nasprotju z ameriško resničnostno zvezdnico pokazala različne talente in se zavzema za pomembna družbena vprašanja) opisujejo predvsem zaradi dolgih temnih las in vsaj za tamkajšnje pojme izzivalnih oprav, kakršne so za večino Afganistancev tabu in zaradi katerih je bila že večkrat tarča hudih kritik konservativcev in klerikov, tuje pa ji niso niti grožnje s smrtjo, se je zgodil v strogo varovanem hotelu Intercontinental sredi afganistanske prestolnice, v kateri so dogodki zabavne narave izjemno redki, žal pa so stalnica samomorilski napadi in eksplozije.

Sobotni koncert ob praznovanju dneva neodvisnosti - Afganistan se je od Velike Britanije osamosvojil pred 98 leti - je bil sprva napovedan za stadion Ghazi, prodali so več tisoč vstopnic, a oblasti so nato sporočile, da na prvotno načrtovanem prizorišču ne morejo zagotoviti varnosti. Sayeedova pa se ni vdala, odločila se je, da bo nastopila grožnjam navkljub, s čimer je še bolj navdušila svoje že tako goreče privržence, med katerimi je še posebej veliko deklet, številna med njimi so se po pisanju BBC-ja odločila, da na dogodek pridejo prav zato, da pokažejo, da se ne bojijo tistih, ki takšnemu zbiranju na javnih krajih nasprotujejo. Kar je pravzaprav Aryanin namen: opogumljati mlade, naj se uprejo nazadnjaškim silam, ki vladajo državi.

"Tudi Afganistanci se moramo kdaj veseliti"

Sayeedova v svoji glasbi meša tradicionalne vplive in ljudsko glasbo, vse skupaj zapakirano v univerzalno poslušljivi "paket" popglasbe. Prepeva v jezikih dari in pašto, ki ju govori največ ljudi v Afganistanu. Oba obvlada zato, ker je prvi materni jezik njene matere, drugi pa očeta - njeni starši so Afganistan zapustili, ko je imela osem let, nekaj časa so živeli v Pakistanu, nato pa se ustalili v Švici. Trenutno zvezdnica živi v Londonu z materjo in drugim bližnjim sorodstvom. Dan pred koncertom je za BBC povedala, zakaj se je odločila nastopiti kljub vsem zapletom, med katere spadajo celo grožnje s smrtjo: "To jemljem kot zelo dober izgovor, da svojim rojakom ponudim malce sreče, saj jo ta hip krvavo potrebujejo." Dodala je, da v Afganistanu nekateri ne nasprotujejo le glasbi, ampak vsem vrstam praznovanj, prepričana je, da se je tem nazadnjaškim nazorom treba upreti. "Konec koncev smo tudi mi ljudje in glasba, praznovanje, dan neodvisnosti, novo leto so osnovne človeške potrebe."

Prihodke od koncerta bo darovala družinam, ki so svojce izgubili v napadu islamističnih skrajnežev na vas Mirza Olong v severni provinci Sar-e-Pul.

