Asia Argento zaradi kritik, ker je spregovorila o Weinsteinu, zapustila Italijo

"Vrnila se bom, ko bom videla, da lahko kaj spremenim"

22. oktober 2017 ob 09:13

Berlin - MMC RTV SLO

Italijanska igralka in režiserka Asia Argento je bila med prvimi, ki so razkrile spolne zlorabe Harveyja Weinsteina, a zaradi kritik in obtožb, da si je sama kriva, se je iz rodne Italije zdaj umaknila v Nemčijo.

"Ko sem razkrila Weinsteinova dejanja, so me italijanski mediji zasuli z obtožbami. Italijanska družba je pri svojem odnosu do žensk daleč od preostalega sveta, zato sem se raje umaknila iz države. Nisem mogla več prenašati napete atmosfere in razmišljanja, da je žrtev kriva za spolni napad. Ne vem, kaj lahko storim glede tega, zato sem bom vrnila šele, ko se bodo razmere spremenile. Takrat bom združila moči z drugimi ženskami. 20 let nisem zbrala poguma, da spregovorim prav zaradi strahu, da se bo zgodilo točno to, kar se je," je iz Berlina dejala v pogovoru za televizijo Rai.

Argentova je v članku v The New Yorkerju, ki se je obsežno razpisal o dejanjih slavnega filmskega producenta, dejala, da je molčala dve desetletji, ker se je preprosto preveč bala njegovega vpliva: "Vem, da je v preteklosti povsem uničil mnogo ljudi. Zato ta zgodba - ki je v mojem primeru stara dvajset let, v primeru drugih tudi več - ni nikoli prišla na dan." V pogovoru z novinarjem Ronanom Farrowom je nato priznala, da dejstvo, da je tudi po domnevnih zlorabah z Weinsteinom ohranjala stike - še več, v obdobju petih let je imela z njim večkrat spolne odnose, zaplete njeno zgodbo. "Čutila sem se odgovorno za vse, kar mi je naredil. Mislila sem: če bi bila močna ženska, bi ga brcnila v mednožje in zbežala. A tega nisem storila. Poleg tega sem bila prepričana, da bo moje igralske kariere konec, če ga zavrnem." Farrowu je dejala, da je Weinstein na njej prisilno večkrat izvajal oralni seks.

"Najprej se ponujajo, nato pa jokajo"

Asia Argento po razkritju v domovini ni naletela na veliko razumevanja. Kot piše revija Vanity Fair, so v konservativnem časopisu Libero o njenem primeru zapisali: "Najprej se ponujajo, nato pa jokajo in se pretvarajajo, da vse skupaj obžalujejo. Če se predaš šefu, to ni posilstvo, ampak prostitucija," je v kolumni zapisal Renato Farina. Argentova je po objavi te kolumne tvitnila, da bo avtorja tožila zaradi obrekovanja, v bran pa je novinarju stopil tudi urednik revije Vittorio Feltri, ki je izjavil, da je moral biti njun spolni odnos sporazumen in da bi se morala Weinsteinu zanj zahvaliti.

Argentovi je hrbet obrnilo še več javnih osebnosti. Umetniški kritik in politik Vittorio Sgarbi je tako izjavil, da ima občutek, da je "Argentova posilila Weinsteina" in da je bila ona v njunem odnosu dominantnejša. Pa ne le moški, malo simpatij do igralke so pokazale tudi nekatere novinarke. Komentatorka Selvaggia Lucarelli je tako zapisala, da so obtožbe na Weinsteinova račun sicer grozne, a da pri tem ne gre za spolni napad.

Chastain: "Močno sem razburjena"

Po drugi strani ameriški mediji enotno podpirajo domnevne žrtve vplivnega filmskega producenta in njihova razkritja. Nad tem nasprotjem v dojemanju iste zgodbe je bila presenečena ameriška filmska zvednica Jessica Chastain, ki trenutno živi v Italiji, ki je prek Twitterja zapisala: "Zelo sem razburjena, ko slišim in vidim, kako Italijani krivijo žrtev. Asia Argento je bila med prvimi, ki so spregovorile, zato je junakinja. Ko se je ona oglasila, ji je sledilo še več žensk. Morali bi jo pohvaliti, ker je razkrila ta primer in Harveyja umaknila s položaja moči."

A. P. J.