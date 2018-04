Avicii: Prava zgodba o fantu, ki se je boril s slavo

Vzrok smrti bo (za zdaj) ostal skrit javnosti

21. april 2018 ob 19:30

Stockholm - MMC RTV SLO

Milijone je razplesal na svoje melodije, ki so šle hitro v uho. Spravljal v trans obiskovalce svojih koncertov tudi na račun vizualnih učinkov. Živel sanje številnih nadobudnih didžejev po svetu, a se ves ta čas boril s svojimi notranjimi demoni.

Smrt švedskega didžeja, čigar pravo ime je Tim Bergling, je pretresla (glasbeni) svet. Toda kot so ugotovili policisti, ta ni bila posledica kaznivega dejanja. Ob tem so še dodali, da so pridobili vse informacije o smrti, a tega ne bodo razkrili medijem. Podobno je že nekaj ur za tem, ko se je razširila tragična novica, povedala njegova družina.

Njegovo življenje v soju luči so zaznamovali polne dvorane in kričeči oboževalci, toda ves čas se je spopadal s slavo in zdravstvenimi težavami. Te so bile tako velike, da je dve leti pred smrtjo vzel odmor od nastopanja in se odpovedal življenju na turneji - predvsem naporom, ki pridejo z njo. V sporočilih, ki jih je objavljal na družbenih omrežjih, je poudarjal, da so ga k tej odločitvi privedli stres, tesnoba in bolezen. Od svojih oboževalcev se je poslovil avgusta 2016 na nastopu, ki ga je opisal kot "zadnji nastop v živo". Poudaril je, da je bila odločitev, da se "upokoji" od nastopanja v živo, težka. Hkrati pa je dodal, da bo začel slediti drugim interesom.

Več kot 800 koncertov je terjalo svoj davek. Tesnobo je začel premagovati z obiskovanjem zabav. Zaradi pretiranega uživanja alkoholnih pijač se je spopadel z akutnim pankreatitisom, poleg tega so mu leta 2014 odstranili slepo črevo in žolčnik. "Pil sem veliko preveč, se zabaval na veliko," je priznal v poznejših intervjujih in dodal, da je zaradi tega pri rosnih 21 letih moral spremeniti svoj življenjski slog in se odreči alkoholu."Ustvarjanje glasbe me osrečuje in v svojih dneh življenja na turneji sem spoznal veliko čudovitih ljudi, videl številne osupljive kraje in ustvaril nešteto lepih spominov," je takrat zapisal na družbenih omrežjih. "Odločitev, ki sem jo sprejel, se morda nekaterim zdi nenavadna. Toda vsi smo različni. Zame je to prava odločitev."

Iz "upokojitve" nazaj v studio

Oboževalci so mu po novici, da bo nehal nastopati v živo, na družbenih omrežjih začeli pošiljati spodbudna sporočila. Nekateri pa so izrazili obžalovanje, da ga nikoli niso videli v živo. Toda te je potolažil, da se je vrnil v studio. Avgusta 2017 - le leto dni od njegovega zadnjega nastopa - je naznanil, da bo izdal nov album. "Res sem vznemirjen, da se vračam z novo glasbo - dolgo nisem izdal ničesar," je objavil na družbenih omrežjih.

Svojih notranjih bojev ni nikoli skrival pred javnostjo. V dokumentarnem filmu o svojem življenju Avicii: True Stories se je razgovoril o grenkem soočenju s slavo, ko je leta 2011 izdal uspešnico Levels, ki ji je sledila skladba Wake Me Up. Režiser Levan Tsikurishvili je dokumentarni film označil za zgodbo izvajalca, ki se spopade s pastmi slave. "Vsi poznajo Aviciija, le malo ljudi pa pozna Tima," je zapisal Tsikurishvili. "Mislim, da dokumentarni film prikazuje Timov boj in moč značaja. Ni tako lahko biti svetovna zvezda, kot je videti na Instagramu," je sklenil.

K. K.