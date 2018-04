Aviciijeva družina: "Ni mogel več naprej"

Javno pismo glasbenikove družine

26. april 2018 ob 19:52

Stockholm - MMC RTV SLO

Družina švedskega didžeja Aviciija, ki so ga prejšnji teden našli mrtvega v Omanu, je danes sporočila, da glasbenik "ni mogel več naprej" in "si je želel miru".

"Naš ljubljeni Tim je bil iskalec, krhka umetniška duša, ki je iskala odgovore na eksistencialna vprašanja. Perfekcionist, ki je potoval in garal s hitrostjo, ki je privedla do velikanskega stresa. Ko je končal s turnejami, je želel v življenju najti ravnovesje in srečo, da bi lahko počel tisto, kar je imel najraje - se ukvarjal z glasbo. Resnično se je bojeval s premišljevanjem o pomenu življenja in sreče. Ni več mogel naprej," se glasi sporočilo družine glasbenika s pravim imenom Tim Bergling.

"Želel je najti mir. Ni bil ustvarjen za poslovno mašinerijo, v kateri se je znašel. Bil je občutljiv fant, ki je imel rad svoje oboževalce, vendar je bežal od soja žarometov," so zapisali v javnem pismu.

Dolga zgodovina zdravstvenih težav

Svetovni mediji so poročali, da je družina tako potrdila, da si je življenje vzel sam, česar pa njegova tiskovna predstavnica Diana Baron za francosko tiskovno agencijo AFP ni želela potrditi.

Policija je sicer že prejšnji teden sporočila, da smrt ni bila posledica kaznivega dejanja. Kot so pojasnili, so pridobili vse informacije o smrti in vedo, kaj se je zgodilo, a tega niso razkrili medijem.

Avicii je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim z Madonno in s skupino Coldplay. Med svetovne glasbene zvezde se je izstrelil z uspešnico Levels, med njegovimi najbolj znanimi skladbami so še Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.

Od koncertiranja se je poslovil leta 2016, kot razlog pa je navedel zdravstvene težave, s katerimi se je spopadal že več let - med njimi je bil tudi akutni pankreatitis, ki ga je povzročilo pretirano uživanje alkoholnih pijač. Poleg tega so mu leta 2014 odstranili slepo črevo in žolčnik.

T. H.