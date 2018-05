Avstralec na loteriji zadel kar dvakrat v enem tednu. Kaj si bo privoščil novopečeni milijonar?

Kaj takega se še ni zgodilo

14. maj 2018 ob 13:28

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Nekemu Avstralcu se je v manj kot tednu dni sreča nasmehnila kar dvakrat! Na državni loteriji je namreč pretekli teden najprej zadel 643.000 evrov, čez nekaj dni pa si je s ponovno zmago zagotovil še okoli milijon evrov.

Tiskovni predstavnik avstralske državne loterije Matt Hart je ob nenavadnem dogodku povedal, da doslej še nikoli ni bilo srečneža, ki bi zmagal dvakrat v manj kot tednu dni. "Imeli smo ljudi, ki so zadeli glavni dobitek dvakrat v življenju, še nikoli pa v enem tednu. To je neobičajno in enkratno," je dejal.

Avstralec, ki je s pomočjo loterije obogatel v rekordnem času, pa je ob priložnosti povedal: "Mislil sem, da je to predobro, da bi lahko bilo res." Ker državna loterija ocenjuje, da je verjetnost tovrstne zmage ena proti 1,845 milijona, pa so nad nenavadno srečo Avstralca številni zelo začudeni.

Kot je dejal novopečeni milijonar, bo denar investiral v nepremičnine v mestu Sydney, si kupil nov avto in privoščil počitnice na Havajih.

Loterije so med avstralskimi državljani zelo priljubljene. Doslej so največji dobitek izplačali moškemu iz zvezne države Viktorija, ki je januarja letos zadel 35 milijonov evrov.

K. Ši.