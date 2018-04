Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peverili bomo, kako se pravilno lotiti poškodb laka in stekel po zimskih mesecih. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 113: Kaj s poškodbami po zimskih mesecih?

Trinajsta spomladanska Avtomobilnost

19. april 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 113. avtomobilnosti bomo popravili morebitne zimske poškodbe laka na karoseriji in po potrebi celo popravili poškodovano steklo. Preizkusili smo limuzino najvišjega ranga, ki ne bo všeč samo potnikom, ampak še bolj voznikom, in obiskali smo zagrebški avto salon, da bi preverili, kaj se lahko slovenski uvozniki naučijo od Hrvatov.

Lak na avtomobilski karoseriji je v zimskih mesecih na udaru zaradi peska in soli na cestah. Preverili bomo, kdaj in katere poškodbe je nujno popraviti ter ali obstajajo proizvodi, ki nam omogočajo, da določene poškodbe odpravimo kar sami. Preverimo pa tudi, kako je mogoče odpraviti poškodbe na steklih ter kaj za zamenjavo stekla pomenijo kamer, ki so vse pogosteje vgrajene v avtomobile.

Nato vam pokažemo luksuzni avtomobil, ki je pravi tehnološki čudež. Gre za najnovejšo generacijo Audijeve osmice, ki je od nekdaj bila in tudi v najnovejši izdaji ostaja vozniška limuzina.

V nadaljevanju oddaje bomo preverili, kako naši trije testni vozniki testirajo tri enake bele toyote z različnimi pogonskimi sklopi, zamenjamo Volkswagnovega šefa, spoznamo avto za invalide in novega forda focusa, predvsem pa bomo obiskali zagrebški avto salon in se od njega poskusimo naučiti kaj, kar bi lahko prišlo prav tudi na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.

Ne zamudite današnje oddaje, ob 20.55 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol