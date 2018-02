Beljakovinsko predoziranje? 15.000 jajc za norveško olimpijsko reprezentanco

Kaj bodo s preveliko pošiljko, še ni znano

9. februar 2018 ob 15:06

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters

Omlete. Jajčni sendviči. Jajčna solata. Poširana jajca. Jajca na oko. Norveška olimpijska reprezentanca bo očitno v teh dneh imela beljakovinsko bogat jedilnik - dostavili so jim namreč desetkrat več jajc od naročenih.

Potem ko so naročili 1.500 jajc, so jim jih namreč v olimpijsko vas sinoči dostavili kar 15.000. Pomota naj bi nastala pri prevajanju naročila, za kar so Norvežani uporabili kar aplikacijo Google Translate, poroča BBC. Korejci namreč uporabljajo drugačno štetje.

Vodja norveške delegacije Tore Ovrebo je imel kar nekaj težav pojasniti medijem, kaj bodo zdaj s to obilno dostavo, ni pa izključil, da bodo preprosto morali jesti več jajc.

Norveška ima na olimpijskih igrah v Pjongčangu 121-člansko delegacijo tekmovalcev in osebja, kar pomeni, da bi moral vsak izmed njih zaužiti 124 jajc.

"Jajca so bila bolj šum v komunikaciji kot pa nekaj, kar bi resnično potrebovali - na naročilnici se je znašla dodatna ničla. 15.000 namesto 1.500," se je zasmejal. "Verjetno jih bodo porabili, kaj pa vem, morda jih bodo ljudje, ki so nam jih dostavili, vzeli nazaj, ne vem. Ni to tako velika težava."

Ciljajo na 30 medalj

Ovrebo je ob tem še dejal, da je najpomembneje, da športniki na igrah uživajo, ob tem pa se, jasno, tudi borijo za medalje.

"Cilj je, da se zabavamo in da se vrnemo v domovino prav tako dobri prijatelji, kot smo bili, ko smo odpotovali sem. V vmesnem času pa - upamo na 30 medalj," je razkril želje Norvežanov.

Eden izmed tistih, od katerih se pričakuje veliko, je norveški zastavonoša, 32-letni biatlonec Emil Hegle Svendsen, ki v zbirki že ima pet olimpijskih odličij, od tega kar štiri zlata.

Močna pa je tudi norveška reprezentanca v alpskem smučanju - za najvišja mesta se bodo skoraj zagotovo borili Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Nina Loeseth, Ragnhild Mowinckel in "večno četrti" Aleksander Aamodt Kilde.

K. S.