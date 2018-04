Bill Cosby spoznan za krivega, za spolni napad mu grozi do 30 let zapora

Datum izreka kazni še ni znan

26. april 2018 ob 21:42

Philadelphia - MMC RTV SLO

Porota je 80-letnega Billa Cosbyja spoznala za krivega spolnega napada na Andreo Constand, ki je trdila, da jo je leta 2004 slavni igralec in komik omamil ter spolno zlorabil.

Prvo sojenje proti Cosbyju se je junija lani končalo brez razsodbe. Ker se poroti ni uspelo poenotiti glede sodbe, je sodnik proces namreč razveljavil.

Na ponovljenem sojenju pa je igralca sedanja porota sedmih moških in petih žensk po skupaj 14 urah zasedanja v vseh treh točkah obtožnice soglasno spoznala za krivega nedostojnega spolnega napada pod oteževalnimi okoliščinami. Za vsako od točk mu grozi do deset let zapora.

Čeprav je tožilstvo zaradi begosumnosti temu nasprotovalo, je sodnik Steven O’Neill dovolil, da zvezdnik uspešnice o družini Huxtable do izreka kazni ostane na prostosti. Datuma izreka sicer še ni določil, zakon pa določa, da se mora to zgoditi najpozneje v 100 dneh po obsodbi.

Usul se je cel plaz obtožb

Cosbyju so sodili v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple Andree Constand, ki sicer le ena izmed 50 žensk, ki so 80-letnega komika obtožile spolnih napadov, omamljanj, otipavanj in posilstva. Constandova je bila edina, ki je še lahko vložila tožbo. Preostali primeri so že zastarali, zato so ostale domnevne žrtve lahko zgolj pričale.

Constandova se je s Cosbyjem pred leti že dogovorila o finančni poravnavi. Takrat so ga zaslišali in posneli, kako priznava, da je v preteklosti ženskam pogosto dajal omamna sredstva. Najprej jih je povabil domov ali v hotelsko sobo, jih omamil, nato pa si jih privoščil.

Na tokratnem sodnem procesu so poroti zavrteli njegovo priznanje omamljanja in dovolili pričanje petih drugih žensk, ki trdijo, da jih je zvezdnik slavne nanizanke "Cosby Show", ki je bil nekoč najbolje plačani ameriški igralec, spolno napadel.

Tudi nekdanja manekenka Janice Dickinson je na ponovljenem sojenju zatrdila, da jo je komik leta 1982 posilil, potem ko ji je dal tabletko, zaradi katere se ni mogla več premikati.

Pred njo je na sodišču spregovorila tudi nekdanja igralka Heidi Thomas, ki je dejala, da ji je komik natočil kozarec belega vina, od tistega trenutka pa je njen spomin precej zamegljen. Zbudila se je v postelji, ko jo je Cosby prisiljeval v oralni spolni odnos.

T. H.