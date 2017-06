Bob Geldof na čelu nastopajočih na letošnjem Lentu

Festival bo potekal do prvega julija

23. junij 2017 ob 11:10

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru se z opero pod zvezdami in vrsto drugih dogodkov začenja Festival Lent, ki letos praznuje že 25. obletnico delovanja.

Med drugim bodo gostili irskega glasbenika Boba Geldofa, muzikal Jesus Christ Superstar v izvedbi Mestnega gledališča iz Brna ter spektakel na Dravi v izvedbi francoske gledališke skupine Ilotopie. Do 1. julija se bodo med drugim zvrstili tudi nastopi folklornih skupin s Kube, iz Bocvane, Gruzije, Hrvaške, Madžarske in Bolgarije ter koncerti zasedb S.A.R.S, The Real McKenzies, GoGo Penguin, Hot 8 Brass Band, Pharoah Sanders Quartet, Omar Sosa Quarteto Afeocubano, Psihomodo Pop, Zabranjeno pušenje in kantavtor Iztok Mlakar.



Osrednje prizorišče Trg Leona Štuklja

Odkar organizator zaradi nižjih finančnih prilivov od leta 2015 ne postavlja več prepoznavnega plavajočega odra na Dravi, je glavno prizorišče festivala na Trgu Leona Štuklja. Tam bodo letos med drugim izvedli opero La Traviata in baletni triptih Favn - Carmen - Bolero Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Prva je na sporedu nocoj po slavnostnem govoru župana Andreja Fištravca, drugi pa v nedeljo.

Za ljubitelje kulinarike bo še vedno na voljo Sladolent, za družine in otroke pestro dogajanje v Mestnem parku, na svoj račun bodo prišli tudi športni navdušenci ter ljubitelji stand upa in uličnega gledališča. Zunanji avditorij Lutkovnega gledališča Maribor je rezerviran za džez in komedije, Vetrinjski dvor za otroške predstave, Dvorana Union za klasično glasbo, v okviru programa Živo mesto pa bodo zaživeli še med letom manj živi kotički Maribora.

Četrt stoletja festivala prikazuje razstava v Minoritski cerkvi, ki so jo odprli že v sredo, letošnja posebnost pa bo tudi predstava na vodi Aqua Forte v izvedbi skupine Ilotopie, s čimer želijo opomniti na pomen Drave za življenje v Mariboru in posledično tudi za Festival Lent. S tem želijo tudi nadomestiti odsotnost plavajočega odra, ki pa naj bi po zagotovilih župana znova stal že prihodnje leto.

A. P. J.