Bob leta 2016 mariborskemu zdravniku Husamu Franju Najiju

Program že sedmič zapored povezoval Tadej Toš

14. januar 2017 ob 22:10

Maribor - MMC RTV SLO

Večerov Bob leta 2016 za najboljšo izjavo je pripadel mariborskemu zdravniku in predstojniku oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC-ju Maribor Husamu Franju Najiju. Največ glasov je prejel za besede: "Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo."

Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene preteklo leto v Večeru - je potekal že 18. leto zapored.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo še 17 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik ali Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode ali Ciril Ribičič. Zadnja leta so nagrade večinoma prejemali ljudje, ki sicer niso del javnega življenja, so pa opozarjali na vse večjo socialno stisko v Sloveniji, lani pa je pripadla podjetniku Ivu Boscarolu.

Program ob slovesni razglasitvi Boba leta 2016 v mariborskem gledališču je že sedmič zapored povezoval gledališki in filmski igralec ter stand up komik Tadej Toš.

B. R.