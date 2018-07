Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V nesreči je bil udeležen tudi Barkerjev sin. Foto: Reuters Sorodne novice Blink-182 prestavili koncerte zaradi zdravja Travisa Barkerja Dodaj v

Bobnar Blink-182 udeležen v prometni nesreči

Nove težave za Travisa Barkerja

16. julij 2018 ob 13:34

Las Vegas - MMC RTV SLO

Bobnarja zasedbe Blink-182 Travis Barker se še naprej drži smola. Udeležen je bil v prometni nesreči, v kateri je z avtomobilom trčil v šolski avtobus. Z njim pa je bil tudi njegov sin.

V času trčenja na avtobusu ni bilo otrok, je poročala spletna stran TMZ. Je pa bil zato ob Barkerju njegov 14-letni sin. Toda nihče ni bil huje poškodovan. Barker sicer te dni okreva, saj so mu pred tedni zdravniki odkrili krvne strdke v rokah in so mu zato prepovedali nadaljnje nastope s skupino.

"To so bili najdaljši štirje tedni brez bobnov. V Las Vegasu sem odigral dva nastopa z okužbo in krvnimi strdki, preden je zdravnik odkril, kaj je narobe z mano," je dejal Barker v videosporočilu svojim oboževalcem.

Blink-182 so zaradi Barkerjeve bolezni morali prestaviti svoje koncerte na jesen. "Bobnanje je moje življenje in ubija me, da ne morem nastopiti s fantoma ta konec tedna. Upam, da se vrnem čim prej," je v izjavi za javnost zapisal Barker.

K. K.