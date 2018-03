Cepiči Stare trte letos v Črno goro, Romunijo, Avstrijo in na Hrvaško

V Mariboru so pripravili že 39. rez stare trte, najstarejše trte na svetu. Trta še vedno rodi žlahtne sadove, iz njenega grozdja pa vsako leto napolnijo okoli sto steklenic vina.

Že tradicionalno cepiče stare trte podarijo tudi drugim krajem doma in po svetu, letos so tako cepiči romali v Črno goro, Romunijo, Avstrijo in na Hrvaško. Med slovenskimi bodo lahko kmalu staro trto vzgojili na domačiji Ignacija Borštnika in gradu Prem v Ilirski Bistrici, prav tako bodo cepič prejeli postavitelj največjega klopotca na svetu Stanko Habjanič iz Kajžarja, mariborski izobraževalni center Piramida, zavod Marianum iz Veržeja ter občina Vodice. Med tujimi prejemniki sta črnogorski Bar in hrvaško obmorsko mesto Novi Vinodolski, eden pa bo potoval še v Romunijo in na avstrijsko Štajersko.

Novost letošnje prireditve je, da so se prejemniki cepičev na prireditvi predstavili s svojo turistično ponudbo in kulinaričnimi dobrotami, prav tako so prvič prikazali hladno stiskanje pečk iz grozdja.

Kulturno-etnografski program s protokolarno podelitvijo cepičev stare trte domačim in tujim prejemnikom so dopolnili s kulinarično in drugo ponudbo na stojnicah.

Žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja in ga uporabljajo za protokolarno darilo. Letno napolnijo največ sto steklenic.