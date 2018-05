Chrissy Teigen in John Legend sta se razveselila rojstva drugega otroka

Imena še nista izdala

20. maj 2018 ob 13:41

Hollywood - MMC RTV SLO

Ena izmed najuspešnejših ameriških manekenk in avtorica kuharske knjige Chrissy Teigen je na družbenem omrežju naznanila rojstvo drugega otroka. Z možem Johnom Legendom sta se novega družinskega člana zelo razveselila.

Na družbenem omrežju Twitter sta zapisala: "Nekdo je končno prispel," in dodala, da sta se v malčka nemudoma zaljubila. Po objavi se je manekenka od družbenih medijev nekoliko odmaknila, saj si želi vesele trenutke otrokovega rojstva preživeti v intimnem družinskem krogu. Oboževalcem je namignila le še to, da je malček podoben svoji starejši sestrici Luni, ki je par razveselila leta 2016. Novorojenček in Luna naj bi imela podoben nosek.

V pogovorni oddaji The Ellen DeGeneres Show je zvezdnica februarja sicer razkrila, da otroka z možem pričakujeta junija. "Junija bom rodila sina," je povedala, oboževalce pa je novica, ki je glede na napovedi prišla nekoliko prehitro, zelo presenetila.

A manekenka, ki je znana tudi po svojem dobrem smislu za humor, javnosti vseeno ni razkrila vsega - par še namreč ni naznanil imena otroka ali objavil njegove fotografije.

Kljub temu pa lahko fotografijo novorojenčka po vsej verjetnosti pričakujemo že v prihodnjih dneh - fotografijo, na kateri prvorojenko Luno drži v naročju, je zvezdnica namreč objavila zgolj tri dni po njenem rojstvu.

32-letnica je v pogovorni oddaji priznala, da se s partnerjem kar ne moreta in ne moreta zediniti glede imena otroka. Najprej sta namreč razmišljala, da bi otroka poimenovala kar po očetu, ki ga svet pozna po imenu John Legend, njegovo polno ime pa je John Roger Stephens, a tega on po poročanju ameriških medijev ne želi več.

"Ne moreva se spomniti imena za fantka, ki nama bi bilo obema zares všeč. Zato mislim, da otrok ne bo imel srednjega imena, saj se ne moreva zediniti niti glede prvega," je še povedala.

K. Ši.