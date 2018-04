Conchita Wurst: Imam virus HIV

Nekdanji partner odgovoren za razkritje v javnosti

16. april 2018 ob 08:48

Dunaj - MMC RTV SLO

29-letni Tom Neuwirth, ki ga svet pozna po zmagi na Evroviziji leta 2014 kot Conchita Wurst, je svetu razkril, da ima virus HIV. K razkritju diagnoze je vodil njegov nekdanji partner, ki mu je grozil, da ga bo razkrinkal v javnosti.

"Nikomur ne bom pustil pravice, da me ustrahuje ali vpliva na moje življenje," je zapisal Neuwirth alias Conchita Wurst na svojem profilu na Instagramu. "Že več let imam virus HIV, toda to je za javnost nepomemben podatek," je še zapisal pevec.

V angleški izjavi za javnost je dodal, da se zdravi vse od dneva, ko je prejel diagnozo. "Do zdaj nisem želel z javnostjo deliti te informacije iz več razlogov. Izpostavil bom samo dva: prvi in najpomembnejši je moja družina, ki ve vse in me podpira od prvega dne. In z veseljem bi jim prihranil pozornost, ki je bodo deležni, ker ima njihov sin, vnuk in brat virus HIV. Prav tako ta podatek že nekaj časa poznajo moji prijatelji," je zapisal. Kot drugi razlog pa je izpostavil zasebnost informacije: "Po mojem mnenju je informacija relevantna zgolj za tiste, s katerimi imam spolne odnose."

Zdaj upa, da bo njegovo razkritje pomagalo k zmanjšanju stigmatizacije ljudi, ki se borijo z virusom HIV. In se ob tem zahvalil svojim oboževalcem za vso podporo. "Informacija o moji bolezni je mogoče za vas nova, toda moj status ni: sem dobro in sem močnejši, bolj motiviran in osvobojen kot kadar koli prej," je še dodal.

V teh mesecih mineva skoraj štiri leta od zmage Conchite Wurst na izboru za pesem Evrovizije v Köbenhavnu. In od takrat je Conchita Wurst postala simbol za kampanje, ki so pozivale ljudi k strpnosti in enakosti. Nastopila je v Evropskem parlamentu in na sedežu Združenih narodov. Hkrati pa je pozvala ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj sede z njo za isto mizo in se z njo pogovori. Leta 2015 se je preizkusila v vlogi sovoditeljice izbora za pesem Evrovizije. Na pariškem tednu mode pa smo jo videli tudi v vlogi manekenke na reviji Jeana Paula Gaultierja.

K. K.