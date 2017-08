Diana ostaja v srcih Otočanov: podpora princu Charlesu pada

Otočani naklonjeni princema Harryju in Williamu

21. avgust 2017 ob 18:23

London - MMC RTV SLO, STA

31. avgusta bo minilo 20 let od smrti princese ljudskih src. In kot kažejo javnomnenjske raziskave, bolj ko se približuje ta dan, manjša je podpora Otočanov njenemu nekdanjemu možu princu Charlesu.

Javnomnenjska raziskava tiskovne agencije Press Association je pokazala, da zgolj 36 odstotkov Britancev meni, da je prestolonaslednik koristen za monarhijo. Pred štirimi leta je tako menilo 60 odstotkov državljanov.

"Ljudje mu ne prizanašajo, ker je propadel njegov zakon. Princesa Diana ga je za to okrivila, sam pa je molčal," je ocenila komentatorka kraljeve družine Penny Junor. Dianina smrt v avtomobilski nesreči v Parizu 31. avgusta 1997 je pretreslo monarhijo, javnost in mediji pa so kritizirali kraljevo družino zaradi molka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ugled monarhije se je sicer v dvajsetih letih izboljšal. Tudi princ Charles je bolj sproščen, vesel in samozavesten, je še dejala Penny Junor, ki je menila, da je princ v tem času v britanski javnosti postal bolj priljubljen. Pred dnevi so se pojavila celo govorice, da naj bi kraljica Elizabeta II. razmišljala o uradnem umiku, s čimer bi po poročanju Daily Maila njen sin lahko postal princ regent. To bi pomenilo, da bi dobil vsa pooblastila, ki jih ima kralj. Ostal bi le brez uradnega naziva, dokler bi bila njegova mama še živa.

Na dan pa so prišli novi posnetki, kjer princesa Diana govori o pomanjkanju ljubezni v njenem zakonu in o aferi princa Charlesa z njegovo zdajšnjo ženo Camillo Parker Bowles, ki je v teh dneh tudi zaznala padec priljubljenost. Pred štirimi leti je ta znašal 28 odstotkov, danes pa zgolj 18 odstotkov.

V spomin na umrlo princeso sta oba njena sinova, princ William in princ Harry, nastopila v dokumentarnem filmu, ki je posvečen njuni materi, in naročila postavitev kipa pred njenim domom v palači Kensington. Tako je pred obletnico smrti obema narasla priljubljenost - 77 odstotkov Britancev meni, da je princ Harry koristen za monarhijo, da je koristen princ William, pa jih meni 78 odstotkov.

K. K.