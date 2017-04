Dobrodelni Tešky: "500 km, 30 nastopov v 10 dneh. Zakaj pa ne?"

Komik bo ves izkupiček namenil Botrstvu

27. april 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ko sem se lotil tega projekta - ultramaratona, prepletenega z nastopi -, priznam, najprej nisem razmišljal o dobrodelnosti. To je bil v prvi vrsti projekt za moje meje premikati. Potem pa sem prišel na idejo, da nekaj moram še narediti, ne pa samo to, da pretečem in nastopam. Želel sem si, da ne bi šlo samo za moje osebne rekorde."

"Ko sem pa vključil še dobrodelnost - je bilo Botrstvo definitivno prva izbira," nadaljuje Tešky z razlogi o drznem podvigu.

Botrstvo je vseslovenski projekt, ki deluje pod okriljem ZPM-ja Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo. Že pet let pa projekt dejavno deluje tudi na Valu 202.



Tokrat bo čim več sredstev poskušal za otroke zbrati komik, pa tudi organizator številnih družabnih prireditev, oče stand up komedije v Sloveniji, Andrej Težak - Tešky. Pridružili pa se mu bodo tudi številni komiki in tekači. Tešky bo med 11. in 20. majem 2017 pretekel 500 km in obiskal 30 slovenskih mest. Vsak dan ga čakajo povprečno trije nastopi. Tekaška trasa in lokacije nastopov so znani, zelo natančen termin, kdaj bo Tešky prisopihal v določen kraj, pa bodo znani sproti na njegovi uradni spletni strani.

Kako so sploh prišli na idejo, kako potekajo treningi in druge zanimive podrobnosti, pa lahko preberete spodaj.

Vsak obiskovalec lahko torej prispeva, kolikor želi?

Ja, tako je. Vstop na vse nastope, ki jih bom izvedel sam, pa seveda tudi drugi moji prijatelji, stand up komiki, bo brezplačen. Že med nastopom in po njem pa vsak naj presodi sam, kolikor želi darovati za Botrstvo. Upam, da nam uspe zbrati čim več. Dobrodelnost je sicer zame bila in bo vedno lepa in pomembna stvar. Če le lahko kje pomagam, bom to vedno storil. Veliko nastopov smo že naredili v dobrodelne namene in tudi koncerte, ki sem jih delal včasih. Veliko sredstev je že bilo nabranih in upam, da smo in še bomo čim več ljudem pomagali. Imel sem tudi nekaj drugih idej, ampak Botrstvo je res lep projekt, absolutno mu zaupam. Če bomo pomagali nekaj otrokom, smo že veliko naredili in bo moj namen dosežen. Tudi vsi komiki in tekači, ki se mi bodo pridružili, so se odpovedali honorarju. Prav tako moj trener, svetovalka za prehrano in vsi drugi. Sam se je javil tudi Plankton studio iz Maribora, ki bo izvajal snemanje. Ko so slišali za moj nori projekt, so me takoj podprli. Za to sem res vesel. V bistvu pa smo Slovenci takšni, da po mojem mnenju kar veliko damo na dobrodelnost, če smo le prepričani, da res gre v prave roke.

Kaj če se pojavijo kakšne težave med tekom?

Teči ne bom nehal, če res ne pride kaj hujšega vmes. Sicer pa aktivno s svojim trenerjem pridno treniram od decembra 2016. Že prej pa sem bil v dokaj dobri formi, čeprav včasih niti pet kilometrov nisem mogel preteči v kosu. Tako da upam, da projekt absolutno izpeljem tako kot sem si zadal. Res je, da bom kakšen kilometer tudi prepešačil, tudi na to smo računali pri logističnem planiranju nastopov. Prvi nastop v dnevu bi naj bil okrog 17. ure, nato tečem do kraja, ki je od 10 do 15 kilometrov oddaljen, izvedem drugi nastop in nato spet 10 kilometrov tečem ali hodim do prihoda na oder okrog 21. ure. Zelo natančne ure bodo znane "on line", tako da vi le pridite na lokacijo, kjer bodo komiki že na odru, jaz se jim priključim.

Bi lahko bil to nov Guinnessov rekord?

Nisem stopil v stik s komisijo. Čeprav sem definitivno prvi komik v Sloveniji in na svetu, ki si je izbral to kombinacijo: tek in nastopanje. Če pa gledamo s tekaških podvigov, je to daleč od rekorda. Obstaja na primer tekač, ki je pretekel 401 maraton v 401 dnevu. Vsak dan en maraton, več kot eno leto. Eddie Izzard med komiki je pretekel 27 maratonov v 27 dneh. Ni pa nič nastopal. Je pa tekel v Južnoafriški republiki, kjer je zelo vroče, tako da gre tudi za druge pogoje. Posebnost je tudi ta, da je to počel dejansko brez treninga. Jaz bom pa praktično pretekel približno en maraton na dan, 10 dni zapored. Ne bo torej nobenega počitka, nobene regeneracije. Za Guinnessov rekord bi bilo morda zanimivo le to, če bi priznali, da je to posebna kategorija, torej stand up nastopi v kombinaciji s tekom. Ker sem res prvi na svetu, ki je to združil.

Tanja Mojzer