Doctor Who bo prvič ženska: vloga pripadla Jodie Whittaker

Peter Capaldi se poslavlja

17. julij 2017 ob 10:52

London - MMC RTV SLO

Ko je BBC objavil, da Peter Capaldi ne bo več Doctor Who, so številni predvidevali, da bo 13. doktor pravzaprav doktorica, in tokrat so napoved tudi uresničili. Častno vlogo je dobila Jodie Whittaker.

Ustvarjalci so napovedovali, da bo vlogo doktorja prevzela ženska že takrat, ko so izbirali dvanajstega po vrsti, a takrat so se vseeno odločili za Petra Capaldija, ki je februarja letos v pogovoru za BBC pojasnil, da je napočil čas za nekaj novega. Tako ga bodo gledalci spremljali samo še v deseti sezoni, ki se bo končala decembra letos s posebno božično epizodo.

S spremembo glavnega igralca bo v enajsti sezoni sledila tudi sprememba producenta. Stevena Moffata bo tako nadomestil Chris Chibnall, ki je bil tudi odgovoren za izbiro 13. doktorja.

Whittakerjeva bo na snemanju naletela na znani obraz, saj s Chibnallom sodelujeta tudi pri seriji Broadchurch. Ko je bila izbrana za vlogo, je pojasnila, da je zanjo kot feministko to neverjetna priložnost. "Veselim se, da se bom lahko podala na to pot tako s Chrisom kot s čisto vsakim oboževalcem serije na svetu. V čast mi je, da bom lahko upodabljala doktorico, saj to pomeni, da se bom spominjala vsega, kar sem nekoč bila, hkrati pa stopila naprej in sprejela tisto, za kar se bori serija: upanje."

S serijo Doctor Who pa jo veže še ena povezava iz Broadchurcha - njen soigralec David Tennant je igral desetega doktorja.

Sveža zasedba enajste sezone

Vedno je bilo sicer precej nemogoče verjeti, da bi doktor ves čas ostal moški, saj se je BBC zavezal, da bo v svojo programsko shemo poskušal uvesti več raznolikosti. Whittakerjeva dodaja, naj se oboževalci serije ne ustrašijo njenega spola. "Zvesti gledalci so se spoprijeli že z ogromno spremembami, ta je samo malenkost drugačna, ni treba, da je strašna."

Novi producent je ob tej priložnosti pojasnil, da si je od nekdaj želel, da bi 13. doktorja igrala ženska. "Njena avdicija nas je popolnoma navdušila. Jodie je smešna, navdihujoča, pametna in bo vlogi prinesla ogromno humorja, moči in toplote." Tudi Peter Capaldi je upal, da ga bo nadomestila ženska. "Vsak, ki je videl njeno delo, ve, da je čudovita igralka z močno individualnostjo in šarmom. Predstavljala bo fantastično doktorico."

P. B.