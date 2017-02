Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Klemen Klemen pripravlja novo rapersko pripovedko. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drama in Klemen Klemen - v pričakovanju sveta dualnosti

Klemen Klemen prihaja 19. febuarja v ljubljansko Dramo

17. februar 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Klemen Klemen se po izdaji albuma S3P, s katerim je tudi obrnil nov list v svojem življenju, ni ustavil. Iskal je nove izzive. In eden izmed teh ga čaka v Drami, kjer bo nastopil ob – za raperje neznačilno –akustični spremljavi.

"Koncept je Drama Drama – Klemen Klemen. To gledamo kot dualnost. Klemen Klemen – dober, slab. Črn – bel. Ampak če gledaš zrcalno Klemen Klemen in če to obrneš, je eno," je povedal raper pred nedeljskim koncertom v Drami. Na koncertu bo mogoče slišati skladbe s tretje studijske plošče, ki je povzetek njegovega ustvarjanja vse od zadnjega albuma Hipnoza izpred 12 let. Na njej med drugim predstavi svoj vidik na prekarstvo, nedovoljeno pretakanje glasbe s spleta, boj glasbenika pri nas, vsakdanji boj za kruh ... In kot je v njegovi navadi, so se na tapeti znova znašli raperji, ljubezen in seveda ljubice.

Več utrinkov s priprave na koncert si boste lahko pogledali v sredo v oddaji Popšop na 2. programu Televizije Slovenija.

Po dolgem času se bo v živo predstavil Ljubljani s svojim live bandom T-Baggers. Klemnovi koncerti v večjih dvoranah so vedno na svoj način posebni, drugačni, scenaristično dodelani. Trnowski nindža se bo iz Trnowega primajal na oder ljubljanske Drame Drame (kot jo imenuje sam) okrepljen tudi s skladbami, ki jih poslušalci niso slišali že nekaj časa.

Verbalni "rafali" bodo razdeljeni v dve dejanji. Uvodni del bo predstavil temačno, črno, grozljivo stran Klemna Klemna in mračno polovico njegove identitete, drugi del pa bo namenjen svetlejšim, bolj postopaškim, zapohanim, upanja polnim in humornim skladbam.

K. K.