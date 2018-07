Dvojnik Eda Sheerana zmedel oboževalce

Voščena lutka v Berlinu

17. julij 2018 ob 21:24

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters

V Berlinu so v muzeju Madame Tussauds razstavili voščenega britanskega glasbenika Eda Sheerana, na otvoritev pa povabili enega bolj znanih Sheeranovih dvojnikov Nica Eckla.

Dvojnika priljubljenega pevca je na odkritje voščene lutke povabil kar muzej, kot so dejali v šali, pravi Ed Sheeran zaradi koncertnih obveznosti ni imel časa, zato so povabili njegovo najboljšo kopijo.

"Pred muzej smo ga pripeljali v limuzini in upali, da bodo oboževalci ponoreli, kar se je nato tudi zares zgodilo," je povedala Nina-Kristin Zerbe, predstavnica muzeja za odnose z javnostmi.

Pred muzejem je namreč vladalo pravo obsedeno stanje, ljudje so kričali in se na vsak način hoteli fotografirati s pevcem, dvojnik pa jim je, preden je zakorakal v muzej in odkril kip pravega Sheerana, z veseljem ustregel.

Oboževalci po srečanju z dvojnikom niso bili preveč razočarani, saj so se kljub temu odlično zabavali. "Videl sem Eda Sheerana ... V bistvu ne vem, ali je bil res on, ampak saj je vseeno," je povedal Riccardo di Stefano, oboževalec iz Italije.

Zebre je pojasnila, da jim je izdelava lutke vzela veliko časa, saj so ogromno pozornosti posvetili podrobnostim. Razkrila je, da so jim največ sivih las povzročile pevčeve pege.

Sa. J.