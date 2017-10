Džjang Dzemin pri 91 letih čil in zdrav - "Koliko organov so mu zamenjali?"

Na kongresu komunistične partije

18. oktober 2017 ob 17:39

Nekdanji kitajski predsednik Džjang Dzemin, o katerem se pogosto pojavljajo govorice, da je umrl, je uporabnike družbenih omrežij navdušil, saj se je udeležil kongresa komunistične partije.

91-letnik je pokazal, da so bile govorice še kako lažne, saj se je udeležil kongresa in sedel ob zdajšnjem kitajskem predsedniku Ši Džinpingu, med predvajanjem državne himne pred uradnim odprtjem kongresa, ki je dvakrat na vsakih pet let, pa je spoštljivo vstal.

Mnogi kitajski uporabniki družbenih omrežij, ki politika zaradi širokega nasmeha in izbočenih oči ljubkovalno kličejo Žaba, so izrazili navdušenje nad njegovo čilostjo in zdravjem, objave pa so pospremili s številnimi emodžiji žab. "Rad bi vedel, kakšna je njegova skrivnost za tako dolgo življenje," je zapisal en uporabnik na omrežju Weibo, ki je kitajska ekvivalenca Twitterja. "Koliko organov so mu morali presaditi, da lahko tako krepko stoji?" pa se je pošalil drug.

Džjang, nekdanji voditelj partije, eno desetletje pa tudi kitajski predsednik, se v medijih večkrat znajde zaradi govoric o smrti. Nazadnje se je to zgodilo maja letos, ko so se na spletu pojavila namigovanja, da je v Šanghaju umrl zaradi posledic kapi, poroča The Telegraph.

Oblast je prevzel v času, ko je bila Kitajska v močni krizi, in jo popeljal v obdobje velike gospodarske preobrazbe. Njegova zapuščina na eni strani tako kaže predvsem to, na drugi strani pa na velika razhajanja med bogatimi in revnimi, ki se je pod njegovo oblastjo le še povečala. A zaradi nasmeha, izbuljenih oči, včasih klovnovskega obnašanja (med drugim se je pogosto šalil tudi v angleščini) ga večina ohranja v pozitivnem spominu.

