Ed Sheeran po nesreči odkolesaril kar v pivnico

Zlomil si je zapestje, komolec in rebro

20. oktober 2017 ob 09:59

London - MMC RTV SLO

26-letni glasbenik je v najnovejšem intervjuju za The Jonathan Ross Show pojasnil podrobnosti nesreče s kolesom, zaradi katere je bil primoran odpovedati tudi nekaj koncertov.

"Zlomil sem si zapestje, komolec in rebro. S kolesa sem poletel precej hitro, bil pa sem v Suffolku in kolesaril po precej strmem hribu. Takoj ko se je nesreča zgodila, sem se vstal, si rekel, da to je pa bolelo, in odkolesaril do prve pivnice." Dodal je, da je potem odšel domov, zaspal, ob petih zjutraj pa se je zbudil v groznih bolečinah in šele takrat odšel v bolnišnico.

Po zdravniškem pregledu ga je osebje prepričalo, naj napovedane koncerte v Aziji prestavi, saj bi poškodbe lahko povzročile, da v prihodnosti ne bo mogel več igrati kitare, če se zdaj ne bi pravilno zacelile. Po trenutnih pričakovanjih naj bi se na odre vrnil čez približno štiri tedne. "Sprva sem rekel, da bi rad poskušal še naprej koncertirati, a so me ustavili in rekli, če telo še dodatno obremenim, morda ne bom več mogel igrati kitare."

"Na odrih sem vedno čisto sam. Če ne morem uporabljati rok, je to polovica vsega dela. V preteklosti se je že zgodilo, da je bil koncert odpovedan zaradi stvari, na katere sam nimam vpliva, zdaj pa je prvič prišlo do tega, da sem bil koncerte primoran odpovedati sam."

Sheeran je trenutno na turneji, kjer promovira najnovejšo studijsko ploščo ÷, ki je izšla marca letos. Predtem si je glasbenik vzel eno leto premora, kjer se je posvetil sebi, in kot je pojasnil Jonathanu Rossu, tudi težavam z odvisnostjo.

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Oct 16, 2017 at 3:50am PDT

P. B.