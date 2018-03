Ed Sheeran proti pupkom - kdo bo potegnil krajšo?

"Popolno nespoštovanje krajevne ekologije"

21. marec 2018 ob 13:26

London - MMC RTV SLO

Britanskemu glasbeniku Edu Sheeranu bi lahko načrte, da za poroko s Cherry Seaborn na svojem posestvu v Suffolku zgradi kapelico, prekrižali ... pupki.

27-letni rdečelasec je oblasti v Suffolku uradno prosil za dovoljenje za gradnjo, a je bil nemalo presenečen, ko so navedli nekaj razlogov proti gradnji, piše BBC. Sosedje namreč nasprotujejo temu, da bi vasica Framlingham dobila še eno cerkev, poleg tega pa na območju živi tudi velika populacija pupkov, ki so zaščitena vrsta živali. "Če bi Sheeran postavil kapelico, bi s tem pokazal popolno nespoštovanje do krajevne ekologije," so zapisali pri BBC-ju. V bližnjem ribniku namreč živi ena največjih populacij pupkov v tem delu Anglije.

Sheeran si je zamislil kapelico iz kremena v saksonskem slogu in z okroglim stolpom. V prošnji za gradnjo je zapisal, da je "pravica vsakega, da ima prostor za umik, poglobljeno razmišljanje in molitev, za verske obrede, slavljenje ključnih trenutkov v življenju, družinskih prelomnic, porok, krstov in tako naprej".

Sheeran in Seabornova sta prijatelja že od otroških dni, saj sta bila sošolca v mestecu Framlingham. Že takrat je bil Sheeran skrivaj zaljubljen v njo. Sestajati sta se začela leta 2015, a sta razmerje skrivala pred očmi javnosti. Tako so ju fotografski objektivi skupaj ulovili le nekajkrat.

Več mesecev sta se spopadala s pastmi razmerja na daljavo, nato pa se je 24-letnica iz Združenih držav Amerike (tam je študirala na univerzi Duke) preselila nazaj na Otok, da je bila lahko bližje Sheeranu.

Lokalne oblasti bodo dokončno odločitev o kapelici sprejele aprila.

A. P. J.