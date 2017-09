Ekofrikom je odklenkalo, elektroavtomobili ne bodo več primerni za samopromocijo

Kaj nam v resnici sporoča druga generacija nissana leafa?

22. september 2017 ob 06:43

Tokyo - MMC RTV SLO

Prisostvovali smo premieri, na kateri je podpredsednik Nissana Danielle Schilazi izrekel prelomne besede: “To ni električni avto!”

Direktorjeve besede so seveda zgolj marketinška provokacija, leaf ima seveda tudi v drugo izključno električen pogon. A besede so kljub temu zares prelomne, Nissan namreč že spet vizionarsko prehiteva avtomobilsko industrijo. S temi besedami je namreč gospod Schilazi označil konec dobe, ko so električne avtomobile kupovali samo eko zanesenjaki za svojo samopromocijo. Elektroavtomobili so namreč zdaj postali mainstream!

Vsi, ki si torej obetajo, da bodo z nakupom leafa kazali svojo zeleno naravnanost, bodo morali izbrati kaj drugega, leaf pač ni več vesoljska žaba, druga generacija elektropionirja je namreč oblikovana normalno, drugi leaf izgleda kot čisto povsem običajen avtomobil.

Za racionalne

In kot tak se dobrika vsem, ki hočejo najboljši paket! Torej avto z najbolj bogato kombinacijo tehnologije, opreme za udobje za plačan denar. Leaf je torej postal avto za racionalneže in to je že samo po sebi revolucionarno, kajti elektroavti še nikoli doslej niso bili cenovno ugodni.

Kolikšno težo bodo te besede Nissanovih direktorjev imele za slovenske kupce, bomo preverili prihodnjo pomlad, ko bo leaf zapeljal na naše ceste, pri tovrstnih avtih je seveda dejanska cena odvisna od tega, koliko je državna malha subvencij polna. Ni pa prav nič relativno, da za to ceno Nissan ponuja tudi elektrotehniško znanje, ki ga je v sedmih letih nabral s pomočjo 283.000 kupcev prvega leafa - s toliko izkušnjami se ne more pohvaliti nobena druga znamka.

Avtomobilske znamke prenavljajo (hišno) infrastrukturo

Kakorkoli že, med izboljšave znanega pogonskega koncepta spada močnejši elektromotor, zdaj zmore 110 kW, ki ga po novem zalaga večja 40 kWh baterija, ki zagotavlja konkretnih 378 kilometrov dosega z enim polnjenjem. A še bolj pomembno se nam zdi, da je ves električni sklop popolnoma pripravljen na vključitev v inteligentna omrežja, v katerih s pomočjo hitrega polnjenja in praznjenja avto opravlja vlogo začasnega shranjevalca zelene energije. Poročali smo namreč že, da električni avti z večjimi baterijami ponujajo povsem nove možnosti glede energijske infrastrukture, novo je to, da se v tovrstne projekte po novem z leafom in podobnimi avtomobili aktivno vključujejo tudi same avtomobilske znamke.

Obeta se tudi mali električen SUV

Novi leaf torej dejansko že začenja novo dobo avtomobilizma, medtem ko drugi proizvajalci šele obljubljajo, kako bodo do leta 2020, 2025, 2030 ... ponudili toliko in toliko električnih avtomobilov ter da bodo zdaj razvijali samo še električne avte in tako naprej. Pri Nissanu so že prešli k dejanjem, glede prihodnosti so bili celo zelo skopi z besedami. Uspeli smo izvrtati zgolj to, kar se da sklepati že iz povedanih press sporočil. In sicer, da bo leafu že kmalu sledil mali električen SUV, ki ga bo Nissan pripravljal na Kitajskem. Jasno je že tudi, da leaf ostal edini nissan z lastno Nissanovo elektrotehniko, Nissanovo znanje bodo kmalu dobili tudi renaulti.

"Avtonomni" leaf uvaja povsem nov način vožnje

Drugi človek Nissana je s svojo trditvijo, da leaf ni električni avto seveda v resnici želel povedati, da ima lead še mnogo drugih prednosti. Novemu leafu namreč Japonci dodajajo tudi vlogo ambasadorja tehnologij avtonomne vožnje. Po novem že zna samodejno prilagajati hitrost, zavirati in zavijati, samodejno pa zna parkirati tudi med črte parkirnih boksov, ne zgolj med avtomobile.

Uvaja pa tudi novost, ki ponuja vožnjo z zgolj stopalko za plin - zdaj ji bomo pa res morali začeti praviti drugače. Nissan leaf namreč prisega na vožnjo z zgolj eno stopalko, zgolj z desno. Zavorna stopalka v avtu sicer ostaja, a zgolj za močnejše zaviranje, stopalka za plin pa omogoča, da z njenim popuščanjem dejansko avto upoščasnimo. Seveda bo to pomenilo, da bo voznik potreboval nekaj časa, da pridobi občutek za doziranje pospeševanja in zaviranja, iz prve roke oziroma noge nove stopalke še ne moremo komentirati, vsekakor pa Nissan prav, da stopalka ne bo koristila zgolj v mestu med rdečimi semaforji.

Avtonomna vožnja na japonskih cestah že leta 2020

A vseeno, če torej prav razumemo Nissanovo ponudbo kamer in radarjev, Nissan nekoliko pretirava z oznako "avtonomni avto", leaf namreč ponuja zgolj množico asistenčnih sistemov. Naj bi pa sistem Pro Pilot, kot mu pravijo pri Nissanu, vendarle že kmalu dobil svojo polno avtonomno verzijo. Njen razvoj namreč močno pospešujejo atleti. Japonci so si namreč za olimpijske igre 2020 zadali cilj, da bodo olimpijska prizorišča povezali z avtonomnimi avti. Sodelujejo vsi, avtomobilsti, računalniška podjetja, pripravljajo se infrastrukturne prilagoditve. Atleti bodo torej preskusni zajčki, testni vozniki, z njihovimi ugotovitvami pa bodo nato skušali področje varne avtonomne vožnje razširiti na običajne ceste.

A na razvoj avtonomnih avtomobilov Japonci gledajo še bolj z družbeno odgovornega vidika. Avtonomni avtomobili bodo namreč še toliko bolj učinkovali kot skupina. Medsebojna komunikacija med vozili bo namreč omogočila, da bodo avtomobili vozili bolj skupaj, in tako bolj energetsko učinkovito. Da si znamo to bolj plastično predstavljati, je Nissan pripravil poligon z malimi roboti v obliki nekakšnih pingvinov.

Miha Merljak