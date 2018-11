Elvis Jackson praznujejo 20 let. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Izštekani Elvis Jackson Dodaj v

Elvis Jackson o slovenski glasbeni sceni: Škoda, da se glasba nahaja na zadnjem mestu

Skupina praznuje 20 let

14. november 2018 ob 09:50,

zadnji poseg: 14. november 2018 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Člani severnoprimorske ska-pankovske zasedbe Elvis Jackson praznujejo 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so se ustavili tudi v MMC-jevi spletni klepetalnici.

Na oder so prvič stopili na pustno soboto leta 1998, 20 let pozneje pa svoje oboževalce vabijo na rojstnodnevno zabavo v ljubljansko Cvetličarno, ki bo 28. novembra.

Prvič v zgodovini benda se bo zasedba predstavila tudi z akustičnim programom, ki so ga delno sinoči prvič predstavili radijskemu občinstvu Izštekanih na Valu 202, že čez 14 dni pa ga bodo v razširjenem repertoarju z dodatki električnega žaganja uprizorili tudi neposrednemu občinstvu. Na odru se jim bo v novi preobleki pridružuje tudi brass sekcija in številni glasbeni prijatelji.

Rojstnodnevni koncert bo gotovo prav poseben, katerega koncerta pa se skupina najbolj spominja, je zanimalo naše bralce: "Koncert v zamejstvu, sosednji Italiji, kjer so obiskovalci skakali skozi okna v klub in v kontra smer. Vsak koncert je pa seveda po svoje TOP."

Zanimalo vas je tudi, kdaj bodo izdali album: "Če bodo kolki dali, bo album jeseni 2019, brez kolkov ni albuma.

Koliko pa se je v njihovih očeh v zadnjih 20 letih spremenila domača glasbena scena? "Škoda, da se glasba nahaja na zadnjem mestu. Ko smo sami začenjali, je bilo manj možnosti , a smo zato veliko bolj grizli." Katere skupine pa jih navdihujejo? Od tujih so izpostavili Bad Brains, Sublime, Bad Religion, Slayer, Dirty Heads, System of a down, od domačih pa: Ana Pupedan, Demolition Group, Vlado Kreslin, Lačni Franc ...

Katerega slovenskega pesnika bi najlažje lahko uglasbili skozi skladbo Elvis Jackson? "to bi bil Lucky Kosovel," so se pošalili fantje. Več v spodnjem klepetu, prisluhnete pa lahko tudi, kako so se odrezali pri Izštekanih.

D. S.