Ema 2018: V predizboru slavili štirje novinci in štirje povratniki

Finale bo v soboto, 24. februarja

18. februar 2018 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izvajalci so prvo dejanje letošnje Eme že opravili, vozovnico za finale pa jih je dobilo osem, ki bodo v soboto, 24. februarja, svojo pesem znova poskušali prikazati v najboljši luči in se potegovati za nastop v drugem polfinalnem večeru Evrovizije.

Uvrstitev v finale je uspela zasedbi Proper s pesmijo Ukraden cvet, Lari Kadis s pesmijo Zdaj sem tu, BQL, ki sta se predstavila s Ptico, Lei Sirk s pesmijo Hvala, ne!, skupini Indigo z Vesno, Ini Shai s pesmijo V nebo, Marini Martensson z Blizu in Nuški Drašček z Ne zapusti me zdaj.

V finale je štiri izvajalce poslala strokovna komisija, štirje pa so si ponoven nastop na Eminem odru prislužili z glasovi gledalcev in poslušalcev. Slavili so štirje povratniki na Emo (BQL, Lea Sirk, Ina Shai in Nuška Drašček) in štirje novinci (Proper, Lara Kadis, Indigo in Marina Martensson).



Novinci prijetno presenečeni

Proper, ki so letos stavili na balado, takšnega uspeha niso pričakovali. "Zelo smo hvaležni in veseli, tega nismo pričakovali. Najbolj pa smo veseli, da so ljudje začutili nas, torej naše ustvarjanje in našo pesem. Strumno naprej," je povedal Luka Sešek, ki že od začetka dogajanja poudarja, da se jim zdi odlično, da nastopajo kot skupina, saj ni boljšega kot imeti na odru družbo. Sicer pa pesmi tudi za finale nočejo prirejati v angleščino. "Zagotovo pesem ostane v slovenščini, ker je to najlepši jezik na svetu," je sklenil v pogovoru za MMC.

Še ena novinka, ki si je s pesmijo Zdaj sem tu prav tako prislužila vozovnico za finale in možnost zastopanja Slovenije na izboru za pesem Evrovizije, ki bo letos potekal na Portugalskem, je Lara Kadis. "Počutim se fenomenalno, sem zelo srečna, da sem prišla do te točke, tega sploh ne morem opisati." O spreminjanju nastopa bo v prihodnjem tednu morala še malenkost razmisliti. Sicer pa je najmlajša tekmovalka na letošnji Emi na veliki oder v polfinalu stopila prav na 17. rojstni dan, po razglasitvi pa so jo presenetili tudi s prav posebnim rojstnodnevnim darilom v obliki torte. "Presenečenje je super, res imam tako rada svojo družino in sem bila zelo vesela, do finala pa bom zdaj raje delala in praznovanju čas namenila šele potem."

BQL finale pričakovala

Če so bili Proper in Kadisova nad uvrstitvijo v finale presenečeni, sta brata Anej in Rok Piletič to po tihem pričakovala. A kljub temu je ostal grenak priokus, saj je v predizboru ostala njuna dobra prijateljica in glasbena kolegica Nika Zorjan, ki je tudi letos pela v prekmurščini, zapela pa je pesem Uspavanka - Lullaby. "Čisto iskreno so občutki sladko-grenki. Namreč super, finale, če sem iskren, smo ga nekako vsi pričakovali. Po drugi strani pa smo se ves čas šalili, tudi midva sva tako čutila, da je najina največja konkurentka Nika. To, da ona izpade, je nama prav 'uau'. V bistvu sva malo razočarana. Zdaj bi se morali vsi veseliti in sva nekako obstala tukaj pred našimi vrati ter skušava sočustvovati, čeprav je v tem trenutku to res težko. Ampak hvala vsem, ki so glasovali," je iskreno priznal Rok.

Na to sta dodala, da se bosta v finalu seveda potrudila, da bo nastop še boljši, sta se pa že odločila, da bosta tisto točko posvetila prav Niki. V finalu bosta pela v angleščini, glede drugih sprememb nastopa pa še nista popolnoma odločena.

Lei Sirk na lanski Emi uvrstitev v finale ni uspela, si ji je pa mesto med finalisti uspelo zagotoviti s pesmijo Hvala, ne!. "Nepričakovano, čeprav se je šušljalo, da je pričakovano, ampak meni je tukaj vedno vse skupaj neznanka. Sem pa vesela, čaka me še en teden dela, čaka me drugi jezik, tako da moram zdaj kar nehati sanjati in iti v akcijo." Čeprav je po nastopu dejala, da bi morala ob spremembi jezika pesmi spreminjati tudi celotno koreografijo, pa se ji teden dni časa za kaj takšnega vseeno zdi premalo. "Za finalni nastop bom morala spremeniti samo jezik, drugega ne bom, ker se mi zdi en teden premalo časa, da kar koli spreminjamo vsebinsko."

Nastopov večinoma ne bodo spreminjali

Dolenjci Indigo so bili popolnoma presenečeni. "Ostala sem brez besed. Uvrstitve v finale nismo pričakovali, ampak smo zelo zelo veseli, hvala za glasove," je po razglasitvi povedala vokalistka Anja, ki sicer z Janom Medletom sestavlja tudi duo Tretji kanu. Na to je Maj Valerij dodal, da so oni "prišli samo pogledat, očitno pa bomo gledali tudi prihodnjo soboto". "Nastopa ne bomo spreminjali, mogoče kakšno malenkost, sicer pa raje ne. Zdaj smo vsega skupaj že vajeni in bomo kar tako tudi pustili. Očitno deluje." Ob tem pa je poudarila še, da imajo odlično ekipo, ki jim je pri vsem skupaj tudi pomagala.

Podobno kot Lea Sirk je lani v finalu ostala tudi Ina Shai, ki se je tokrat na Emo prijavila popolnoma brez pričakovanj - angleška različica pesmi pa je bila njeni založbi tako všeč, da so jo v poslušanje poslali celo drugim državam, ki sodelujejo na Evroviziji. "Zelo sem srečna, res vesela in hvaležna, da smo se uvrstili v finale, še posebej če pogledam na lansko Emo, ko nam ni uspelo, tako da sem resnično vesela." Na vprašanje, ali bo za finalni nastop kar koli spreminjala, pa je odgovorila, da če je čisto iskrena, o tem sploh ni razmišljala, ker resnično ni pričakovala uvrstitve v finale. "Sicer pa se mi zdi, da bom zapela v angleščini, ker je bila pesem prvotno napisana v angleščini, glede samega nastopa pa bo treba še malenkost premisliti, ali bomo kaj spreminjali ali bo vse ostalo enako."

Marina Martensson je pesem Blizu pela za dedka oziroma nona. Vedno poudarja, kako pomembno se ji zdi, da poje v slovenščini in da se vedno bolj uči jezika, priznala pa je tudi, da mora večkrat paziti, da ji "ven ne udari primorski naglas".

"Jaz sem tako vesela, da nimam besed. Vesela sem zase, vesela sem za svojega nona, vesela sem za to, da sem prišla v Slovenijo. Zelo vesela. Prepričana sem, da nono zdaj doma joče od sreče, in vem, da me bo jutri poklical in bo rekel: 'Ti si tako močna, tako pridna.' Midva vedno jočeva skupaj," je povedala po razglasitvi, kjer je znova izpostavila dedka, ki v njenem življenju igra pomembno vlogo. Nastopa najverjetneje ne bo spreminjala, saj se je na odru počutila zelo dobro in je vesela, da so to začutili tudi tako snemalci kot tudi vsi gledalci. "Na odru sem takšna, kot sem."

"Lahko bi se razpletlo popolnoma drugače"

Zmagovalka lanske Popevke in še ena povratnica Nuška Drašček meni, da se je na tokratnem izboru našlo nekaj za čisto vsak okus oziroma za čisto vsakega gledalca in poslušalca. Ob tem pa poudarja, da se ji prerekanje na družbenih omrežjih ne zdi smiselno, saj bi se izbor lahko razpletel tudi čisto drugače. "Občutki so krasni, sem vesela. To je bila zelo lepa Ema oziroma polfinalni izbor. Mislim, da so bile pesmi zelo kakovostne, upam si trditi, da se je nekaj našlo za vsakega poslušalca oziroma za vsak okus. Upam, da se zdaj na družbenih omrežjih med seboj ne bodo preveč prepirali, ker to res nima smisla, ampak rezultat je tak, kakršen je. Preprosto bi lahko bil tudi čisto drugačen. To so pač stvari, na katere kot izvajalec nimaš vpliva. Sem pa seveda vesela in hvaležna, da sem v finalu." V finalu bodo nastopu dodali predvsem še več energije. "Po vsej verjetnosti nastopa ne bomo spreminjali, morda kakšno malenkost. Posvetovala se bom z Miho Krušičem, ki je naredil koreografijo, sem pa načeloma zelo privrženec tega, da nečesa, kar funkcionira, ne spreminjam, bomo pa seveda še dodali energije, tako da bo."

Polona Brajkovec, foto: Jani Ugrin