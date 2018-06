Evrovizija postala zanimiva za Američane - Netflix snema film o njej

V glavni vlogi Will Ferrell

19. junij 2018 ob 13:10

New York - MMC RTV SLO

Will Ferrell bo odigral glavno vlogo v filmu, ki ga Netflix snema o tekmovanju za pesem Evrovizije.

Ameriški zvezdnik, poznan predvsem po komičnih vlogah, je veliki oboževalec tega tekmovanja in si ga je že večkrat ogledal v živo – tudi letos v Lizboni.

Nad Evrovizijo naj bi ga navdušila njegova žena, švedska igralka Viveca Paulin, s katero je poročen od leta 2000 in ima z njo tri sinove.

50-letni Ferrell bo skupaj z nekdanjim glavnim scenaristom satirične oddaje Saturday Night Live Andrewom Steelom za film napisal tudi scenarij.

Ferrell si je med obiskom letošnje Evrovizije ogledal tako vaje kot oba polfinalna večera in finale ter preživel kar nekaj časa s tekmovalci, organizatorji pa so mu dali zeleno luč za snemanje filma o tem priljubljenem pevskem tekmovanju.

Bo v filmu tudi sam pel?

Ker Evrovizija v ZDA niti približno ni tako priljubljena kot v Evropi, se Netflixova odločitev, da o njej posname film, zdi kot poskus te spletne platforme, da bi se (še bolj) približala naročnikom zunaj ZDA.

Za Ferrella bo to po komediji Ibiza drugi celovečerni film, ki ga je posnel za Netflix. Ni še znano, ali bo zvezdnik filmov Jebeš novice in Škrat v filmu tudi pel, je pa vešč tudi na tem področju.

Guys... actual Will Ferrell is at #Eurovision It won't be long before America is #AllAboard pic.twitter.com/wAKFTYgnQG