Evrovizija se širi na azijsko tržišče

Partnerji EBU-ja razvijajo nov evrovizijski format

19. avgust 2017 ob 15:47

Ženeva - MMC RTV SLO

"Največje televizijsko glasbeno tekmovanje, ki poteka v živo, približujemo največjemu glasbenemu tržišču na svetu," so zapisali partnerji Evropske radiodifuzne zveze (EBU) o širitvi svojega formata.

Izvajalci azijsko-pacifiške regije bodo po novem lahko tekmovali v svoji različici Evrovizije, ki so jo poimenovali kar Evrovizija Azija (oz. Eurovision Asia). Idejo o novem formatu so razkrili s promocijskim videom, v katerem se grafični elementi močno sovpadajo z evrovizijskimi, kar pomeni, da ne bo veliko sprememb pri samem poteku izbora. Po poročanju uradne spletne strani Evrovizije bo v finalu vsako leto prostora za do 20 držav. Okostje organizacijskega odbora izbora pa bo sestavljala ekipa avstralske televizije Blink TV.

Oboževalci Evrovizije pričakujejo, da bodo lahko spremljali izvajalce iz Japonske, ki velja za drugi največji glasbeni trg - takoj za Združenimi državami Amerike - in Južne Koreje (države, ki je svetu predstavila k-pop). Za zdaj še ni znano, katero mesto bo gostilo prvi izbor. Prav tako se še ne ve, kdaj bo tekmovanje potekalo, saj za zdaj organizatorji na svoji uradni spletni strani spodbujajo obiskovalce, da jim sporočijo, koga bi radi videli na izboru.

Številne je ob širitvi formata razburila izbira imena, toda ime Azijavizija (oz. Asiavision) je že zasedeno, saj ga uporablja novičarski servis Azijske radiodifuzne zveze.

K. K.