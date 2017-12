Feminizem beseda leta v ZDA

V ZDA je bil "dan brez žensk", v katerem so ženske po državi želele pokazati, da so neprecenljive, in opozoriti na svoj neenaki položaj. Foto: EPA

Iskanje besede se je povečalo za 70 odstotkov

13. december 2017 ob 16:00

New York - MMC RTV SLO, STA

Vodilni ameriški slovar Merriam-Webster je v letu, ko je prisega ameriškega predsednika Donalda Trumpa sprožila proteste žensk po celotnih ZDA in ko so bili vplivni moški v ZDA množično obtoženi spolnih nadlegovanj, za besedo leta izbral feminizem.

Iz slovarja Merriam-Webster so sporočili, da se je na svetovnem spletu v primerjavi z lani letos iskanje besede feminizem povečalo za 70 odstotkov. Iskanje te besede je začelo naraščati po pohodu žensk v Washingtonu in drugih mestih ZDA na dan Trumpove prisege 21. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Drugi val iskanja je bil februarja, ko je svetovalka Bele hiše Kelyanne Conway, prva ženska na čelu uspešne ameriške predsedniške predvolilne kampanje, dejala, da sama sebe nima za feministko.

Na pogosto iskanje pojma sta vplivala tudi ameriška serija Deklina zgodba (The Hanmaid's Tale) in znanstvenofantastični film Čudežna ženska (Wonder Woman). Iskanje se je povečalo tudi, ko so se v javnosti pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju vodilnih oseb v Hollywoodu, politiki ter poslovnem svetu in so se ženske po svetu združile v kampanji na družbenih omrežjih #MeToo.

Ameriški slovar feminizem opredeljuje kot "teorijo politične, gospodarske in družbene enakopravnosti spolov" in "organizirano dejavnost za pravice in interese žensk". Slovar slovenskega knjižnega jezika feminizem opredeljuje kot "gibanje žensk za enakopravnost z moškimi".