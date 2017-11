Foto: Ameriške glasbene nagrade počastile Diano Ross in nagradile Bruna Marsa

Večer v znamenju nastopov ženskih izvajalk

20. november 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad je z največ pobranimi kipci slavil Bruno Mars, nagrado za življenjsko delo so podelili vidno ganjeni Diani Ross, na odru pa so dominirale ženske.

Čeprav je Bruno Mars na koncu večera domov odnesel največ kipcev (za izvajalca leta, za videospot leta, za najljubšega moškega izvajalca v kategoriji pop/rock in v kategoriji soul/r'n'b ter za najljubši album v kategoriji pop/rock za album 24K Magic), pa so največ pozornosti v nedeljo zvečer požele ženske izvajalke - Pink, Lady Gaga, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Selena Gomez, Demi Lovato, igralka Viola Davis in nagrajenka za življenjsko delo Diana Ross so namreč s svojimi nastopi na gledalcih pustile največji vtis.

Pink in Kelly Clarkson sta tako navdušili s svojo izvedbo uspešnice zasedbe REM Everybody Hurts, ki sta jo posvetili ekipam prve pomoči in žrtvam nedavnih orkanov in požarov, ki so pustošili po ZDA. Lady Gaga je požela glasen aplavz po izvedbi skladbe The Cure, ki jo je delno zaigrala na klavir iz pleksistekla, ob koncu pa gledalcem na srce položila: "Ne pozabite: če se počutite drugačni ali nerazumljeni, ne obupajte nad samim seboj in tem, kar ste. Borite se z vsemi močmi za tisto, v kar verjamete."

Glasbenica Demi Lovato, ki je na prireditev v Los Angelesu prišla z Danico Roem, prvo kongresnico v zvezni državi Virginija, ki ne skriva svoje transspolnosti, je za nastop pomenljivo izbrala svojo najnovejšo uspešnico Sorry/Not Sorry, igralka Viola Davis pa se je ob 25-letnici filma Telesni stražar (The Bodyguard) poklonila pred štirimi leti preminuli Whitney Houston.

Posebno mesto na sinočnji prireditvi je dobila tudi dobitnica nagrade za življenjsko delo Diana Ross, ki je zapela venček svojih največjih uspešnic (od I'm Coming Out in Take Me Higher do Ain't No Mountain High Enough in drugih), nato so se ji ob prejemu nagrade na odru pridružili tudi člani njene družine, sama pa je vidno ganjena gledalcem zaupala: "Tako počaščeno se počutim."

Poleg Bruna Marsa so na koncu večera s kipci v rokah pozirali še nekdanji član zasedbe One Direction Niall Horan, ki je (nenavadno?) dobil nagrado za najboljšega debitanta, za sodelovanje leta so bili nagrajeni Luis Fonsi, Daddy Yankee in Justin Bieber za poletno uspešnico Despacito, naziv turneje leta je šel v roke zasedbi Coldplay, najljubša glasbenica v kategoriji pop/rock je postala Lady Gaga, Linkin Park pa so dobili nagrado za najljubšega izvajalca v kategoriji alternativne glasbe in jo posvetili nedavno umrlemu frontmanu Chesterju Benningtonu.

Nekateri nagrajenci:

Izvajalec leta: Bruno Mars

Debitant leta: Niall Horan

Sodelovanje leta: Despacito - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Turneja leta: Coldplay

Video leta: That's What I Like - Bruno Mars

AMA za življenjsko delo: Diana Ross

Najljubši izvajalec v kategoriji pop/rock: Bruno Mars

Najljubša izvajalka v kategoriji pop/rock: Lady Gaga

Najljubši duet ali skupina v kategoriji pop/rock: Imagine Dragons

Najljubši album v kategoriji pop/rock: 24K Magic - Bruno Mars

Najljubši izvajalec v kategoriji alternativa: Linkin Park

Najljubši izvajalec v kategoriji country: Keith Urban

Najljubša izvajalka v kategoriji country: Carrie Underwood

Najljubši duet ali skupina v kategoriji country: Little Big Town

Najljubši album v kategoriji country: Ripcord - Keith Urban

Najljubši izvajalec v kategoriji elektronske plesne glasbe: The Chainsmokers

Najljubši izvajalec v kategoriji rap/hiphop: Drake

Najljubši album v kategoriji rap/hiphop: DAMN. - Kendrick Lamar

Najljubša skladba v kategoriji rap/hiphop: I'm the One - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Najljubši izvajalec v kategoriji soul/r'n'b: Bruno Mars

Najljubša izvajalka v kategoriji soul/r'n'b: Beyonce Knowles

Najljubši album v kategoriji soul/r'n'b: 24K Magic - Bruno Mars

Najljubša skladba v kategoriji soul/r'n'b: That's What I Like - Bruno Mars

T. K. B.