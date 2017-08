Foto: Bar, kjer se psi po plavanju lahko okrepčajo s pivom

Rajska plaža za pse

22. avgust 2017 ob 16:46

Na hrvaški obali stoji bar, kjer se vse vrti okrog psov. Poleg posebne ponudbe se letos tam odvijajo tudi različna pasja tekmovanja, na katerih je poskrbljeno, da se zabavajo tako lastniki kot njihovi štirinožni prijatelji.

Na plaži v Crikvenici že drugo poletje obratuje bar, kjer je najbolj priljubljena pijača na meniju posebno pivo, narejeno iz piščanca in zelenjave. Še bolj nenavadni kot najpriljubljenejša pijača so obiskovalci omenjenega bara, saj gre za prvi pasji bar na hrvaški obali.

Na običajen poletni dan lahko v pasjem baru lastniki s svojimi štirinožnimi ljubljenčki počivajo na ležalnikih, se hladijo v morju ali pa uživajo v sladoledu in pijačah. V nedeljo so se poleg tega obiskovalci lahko udeležili tudi plavalnega tekmovanja.

Za popestritev poletnih dni so v pasjem baru organizirali poseben športni dogodek, na katerem so se lastniki s svojimi psi združili v tekmovalne pare in se med sabo pomerili v plavanju.

Tekmovanja se je udeležilo petnajst parov, naziv najhitrejše plavalske dvojice pa sta na koncu osvojila štiriletni mešanec Nimbus in njegov lastnik Marin, ki sta prva premagala 100-metrsko razdaljo od pomola do obale. Za nagrado je Nimbus prejel sedem kilogramov pasje hrane, lastnik Marin pa "vikend paket" v lokalnem hotelu.

"Nisva se pripravljala. Nimbus je naravni plavalec, ko grem v vodo, vedno skoči za mano in mi sledi, zato sva danes zmagala," je po koncu tekmovanja povedal Marin.

Tisti psi, ki jim v nedeljo ni bilo do pretiranega naprezanja, so se lahko udeležili v tekmovanja v jedenju – skušali so čim hitreje pojesti posebej zanje narejen sladoled, torto in pivo. Podatka o zmagovalcu tekmovanja ni, gotovo pa je bila konkurenca ob vseh dobrotah zelo huda.

Nekaj utrinkov z dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

