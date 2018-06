Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nazdravljanje z vrčkom Alhambre v kopeli, ki vsebuje vse osnovne sestavine za varjenje piva. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Bi se namočili v pivskem wellnessu?

Prav posebna atrakcija v Granadi

19. junij 2018 ob 09:37

Granada - MMC RTV SLO, Reuters

V Granadi lahko obiskovalci pivo ne samo pijejo, ampak se v njem celo namakajo. V tem mestu na jugu Španije so namreč letos odprli prvi pivski wellness v državi, ki je postal prava atrakcija.

Beer Spa Granada svojim gostom ponuja vse, kar od wellnessa pričakujete (savne, masaže ...), a s prav posebno nadgradnjo: masaže, obrazne maske in pilingi so vsi na bazi piva.

V wellnessu nudijo tudi vroče kopeli, v katerih uporabljajo osnovne surovine za varjenje piva (kvas, hmelj, ječmen) z dodatki, kot je cimet.

Pivo, ki ga uporabljajo pri teh tretmajih, ni primerno za pitje, ima pa koristne učinke na telo. Njegova posebna sestava prispeva k regeneraciji kože in razstrupljanju.

Kot so zapisali na spletni strani wellnessa, ima pivo "zdravilne in terapevtske lastnosti, ki ga delajo za idelano sestavino za obravnavo v wellnessu".

Osnovno razvajanje je dolgo eno uro in vključuje pivsko kopel, pivsko savno, sproščanje na postelji iz ječmenovih bilk in degustacijo lokalnega piva Alhambra. Cena? 45 evrov. Če vzamete še masažo, je cena 60 evrov, dražje pa so zasebne seanse za pare.

K. S.