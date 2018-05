Foto: Britanska zvezdnica kosovskih korenin poskrbela za spektakel v Kijevu

26. maj 2018 ob 21:41

Kijev - MMC RTV SLO

22-letno Britanko Duo Lipa je doletela čast, da ogreje nogometne navdušence na olimpijskem stadionu v Kijevu pred vrhuncem klubske nogometne sezone, kjer sta glavni vlogi pripadli nogometašem Real Madrida in Liverpoola.

Na olimpijskem stadionu je odpela niz svojih uspešnic One Kiss, Be the One, IDGAF in New Rules. Na odru pa se ji je pridružil tudi zvezdnik dancehalla Sean Paul, ki je ob njej izvedel skladbo No Lie. "Počaščena sem, da sem prejela klic Uefe, da nastopim na slovesnosti. To je edinstvena priložnost, ki se ti ponudi v življenju. Načrtujem nepozaben šov," je izjavila pevka pred nastopom in to je tudi storila.

Pevka, ki se je rodila in odraščala v Veliki Britaniji, se je pri 13 letih s starši preselila v njihovo nekdanjo domovino Kosovo. Njeni starši so Prištino zapustili leta 1990, pet let po tem pa se je rodila Dua. Preden se je leta 2008 s starši preselila nazaj na Kosovo, je obiskovala gledališko šolo Sylvie Young (tam sta svoje prve korake naredili tudi Amy Winehouse in Rita Ora).

Na začetku leta se je vpisala v zgodovino podelitve glasbenih nagrad briti, ko je postala prva izvajalka, ki je prejela pet nominacij v enem letu. Na koncu je prejela dve nagradi.

A Dua Lipa ni bila edina glasbenica, ki je stopnjevala vročico pred začetkom odločilne tekme leta v klubskem nogometu. Na zelenici sta prihode nogometašev obeh moštev pospremila člana dua 2 Cellos Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki sta med drugim izvedla himno Lige prvakov.

Več utrinkov si lahko pogledate spodaj.

K. K.