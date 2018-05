Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Obiskovalci so bili nad tekmovanjem navdušeni, nekateri pa so celo prišli do brezplačnega loščenja čevljev. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Bruselj gostil prvo evropsko tekmovanje v loščenju čevljev

Boj za zlato krtačo

27. maj 2018 ob 11:36

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V soboto so se v Bruslju zbrali najboljši evropski loščilci čevljev, ki se niso zgolj potegovali za zlato krtačo, ampak so želeli s tekmovanjem tudi opozoriti na izumirajočo tradicijo.

Loščilci čevljev so se v Bruslju zbrali na pobudo Marcela Faraggia, predsednika evropskega združenja loščilcev čevljev, sicer nekdanjega novinarja. Skoraj ves dan so v galeriji Saint-Hubert blizu osrednjega bruseljskega trga Grand Place mimoidočim nudili svoje storitve.

Faraggi si prizadeva, da bi 26. maj postal evropski dan zloščenih čevljev, loščilec čevljev pa bi bil priznan kot poklic.

Čevlji - človekova vizitka

"Pomembno je skrbeti za čevlje, saj so prva vizitka človeka," je opozoril. Farragia, ki je združenje ustanovil leta 2016, sicer pri njegovih prizadevanjih podpirata bruseljska občina in zveza evropskih bank.

Prvega tekmovanja se je udeležilo 11 tekmovalcev iz Francije, Italije in Španije, sodnike pa so morali prepričati kar v treh kategorijah. Za zmago ni bila dovolj popolna tehnika in kakovost loščenja, ampak so ocenjevali tudi odnos s strankami in podjetnost loščilca.

Prvi trije so domov odnesli zlato krtačo in vsak po 2.000 evrov.

Sa. J., Foto: EPA