Foto: Cher navdušila na premieri Mamme Mie

Nadaljevanje priljubljenega muzikala prihaja na velika platna

17. julij 2018 ob 17:04,

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 17:38

London - MMC RTV SLO

Film Mamma Mia: Here We Go Again (MM2), ki so ga snemali na Visu, je v britanski prestolnici doživel mednarodno premiero, največ pozornosti pa je pripadlo ameriški glasbenici Cher.

Muzikal Mamma Mia, ki je natanko pred desetletjem postal nepričakovana finančna uspešnica, je dobil svoje nadaljevanje. Če bo nadaljevanje tako uspešno kot prvi del, bo pokazal čas. Prvi odzivi so sicer pozitivni, med drugim je bilo slišati tudi, da je bilo na nadaljevanje filma vredno čakati celo desetletje. Zato je prav mogoče, da bo v blagajno prinesel še več kot predhodnik, s katerim so zaslužili vrtoglavih 600 milijonov evrov.

V drugem delu filma bomo tako kot v prvem lahko prisluhnili uspešnicam švedske senzacije ABBA, med njimi tudi takim, ki jih v prvem delu niso uporabili. Moška člana zasedbe Abba Björn Ulvaeus in Benny Andersson sta pri filmu sodelovala kot svetovalca.

Ekipi se je pridružila Cher

V nadaljevanju muzikala, ki je bil posnet po predlogi gledališke uspešnice z West Enda, nastopajo zvezdniki iz prvega dela muzikala. Meryl Streep, Pierceu Brosnanu, Colinu Firthu, Amandi Seyfried, Lily James, Andyju Garcii in Stellanu Skarsgardu pa se je tokrat pridružila Cher, ki je v filmu upodobila Ruby Sheridan, Donnino (Meryl Streep) mater. Med Cher (72) in Meryl Streep (69) je sicer komaj tri leta razlike v letih.

A Cher to ni motilo, ravno nasprotno, nad ponujeno vlogo je bila navdušena. Za Variety je povedala, da je bilo igranje s Streepovo njena dolgoletna želja. Cher, ki je v filmu zapela Abbino uspešnico Fernando, je razkrila, da je po snemanju filma posnela album Abbinih priredb. "Ko sem pela pesem Fernando, sem pomislila, da bi bilo res zabavo posneti nekaj Abbinih priredb, in sem jih," je po poročanju Independenta povedala Cher, ki pa ni želela razkriti, kdaj bo album izšel.

Snemanje je septembra in oktobra lani potekalo na hrvaškem otoku Vis, ki se je prelevil v namišljeni filmski grški otok Kalokairi, kar v grščini pomeni poletje.

Sa. J.