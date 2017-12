Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! K zadnjemu počitku ga je pospremilo več tisoč ljudi, tudi nekaj predstavnikov evropskih kraljevih družin. Foto: Reuters Romunski kralj Mihai I. je dočakal 96 let. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Evropska modra kri in več tisoč Romunov na zadnjo pot pospremilo poslednjega kralja

Umrl je 5. decembra, star 96 let

16. december 2017 ob 19:10

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Romuniji so se poslovili od nekdanjega romunskega kralja Mihaija I., ki je 5. decembra umrl v Švici v starosti 96 let. Pogreba se je udeležilo več tisoč Romunov in številni predstavniki evropskih kraljevih družin.

Med uglednimi gosti so bili britanski prestolonaslednik, princ Charles, španski kralj Karl XVI Gustav in kraljica Silvia ter nekdanji španski kralj Juan Carlos z ženo Sofio.

Na tisoče Romunov je v središču Bukarešte čakalo več ur, da so se lahko poslovili od nekdanjega kralja. Krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki so prepeljali v katedralo v Budimpešti, kjer je potekala žalna maša. Pokopali so ga v kraju Curtea de Arges v osrednji Romuniji, kjer ležita tudi njegov ded, kralj Ferdinand in oče, Karol II.

Državo vodil dvakrat, drugič so ga odstavili komunisti

Mihai I., potomec nemške oz. pruske dinastije Hohenzollern, ki je bila sorodstveno povezana z najvplivnejšimi vladarskimi dinastijami v Evropi, je Romuniji vladal dvakrat, in sicer v letih 1927-1930 in nato še od leta 1940 do leta 1947. Bil je eden zadnjih živečih ljudi, ki je vodil državo med drugo svetovno vojno. Po vojni so ga komunisti prisilili k odstopu.

Po odstopu je živel v izgnanstvu, večinoma v Švici. V domovino se je lahko vrnil šele po revoluciji, ki je leta 1989 z oblasti odnesla diktatorja Nicolaeja Ceausescuja. Lani je zbolel za rakom, 5. decembra letos pa umrl v Švici. Njegova žena, kraljica Anna, je umrla lani, v skoraj 70 let trajajočem zakonu pa se jima je rodilo pet hčera.

T. K. B.