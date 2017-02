Foto: George Clooney in noseča Amal očarala Pariz

Prvič pokazala trebušček na rdeči preprogi

25. februar 2017 ob 10:40,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 10:42

Pariz - MMC RTV SLO

Na podelitvi cezarjev so bile vse oči uprte v zakonca Clooney, ki sta si ob priložnosti, ko je George dobil častni zlati kipec, privoščila romatični vikend v Parizu.

Gostitelje je Amal, ki se je tokrat prvič pojavila na kakem družabnem dogodku po odmevni novici, da pričakuje dvojčka, osvojila že na rdeči preprogi, ko je z novinarji spregovorila v tekoči francoščini. "Izjemna čast za naju je, da sva tukaj. Tokrat sva prvič skupaj v Parizu, tako da je to tudi neke vrste romantični vikend," je povedala 39-letna ugledna odvetnica za človekove pravice. George je v svojem šaljivem slogu dodal, da sicer ne zna francosko in ne ve, kaj je žena povedala, a da je razumel besedo "romantique".

V zahvalnem govoru, pri katerem mu je za prevod na pomoč priskočil francoski igralski kolega Jean Dujardin, Clooney poleg "protitrumpovskega" sporočila o nujnosti premagovanja sovraštva ni pozabil na svojo življenjsko sopotnico: "Moji ženi Amal ... niti dan ne mine, da ne bi bil ponosen, da sem tvoj mož. Zelo se veselim prihajajočih let in še posebej prihajajočih mesecev. Zelo te imam rad."

Nič več na vojna žarišča

V intervjuju za Paris Match je 55-letni Clooney - častnega cezarja je dobil, ker ga francoska filmska akademija vidi kot "najbolj karizmatičnega igralca svoje generacije"-, oba z ženo sta znana tudi po političnem in družbenem aktivizmu, povedal, da ne on ne Amal v prihodnosti ne načrtujeta potovanj na nevarne kraje: "Ne bom več hodil v Južni Sudan ali Kongo, Amal pa se bo raje izogibala Iraku in ostalim krajem, kjer ve, da ni dobrodošla."

"Živiva med tremi državami: Italijo, Ameriko in Anglijo," pravi igralec, ki ima na vseh treh omenjenih lokacijah hiše, pred kratkim naj bi prenovil svoj angleški dvorec, da bo pripravljen na prihod dvjkčkov, ki naj bi se rodila junija. "A zavedam se, da se bova, ko gresta otroka v šolo, morala odločiti za eno."

A. K.