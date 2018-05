Foto: "Goni!" S ponyji rekordno na vrh Vršiča.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Vse sile so bile usmerjene v poganjanje koles. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool Vzpona na Vršič s ponyji se je letos udeležilo največ kolesarjev do zdaj. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool Sorodne novice Foto: Požen' ga, hudiča, na vrh Vršiča! Dodaj v

Organizatorji našteli 1.060 udeležencev

27. maj 2018 ob 17:46

Vršič - MMC RTV SLO

1.060 udeležencev četrtega vzpona je z ikoničnimi kolesi pony - kolesi brez prestav - prikolesarilo v sklopu dogodka Goni Pony na najvišji slovenski cestni prelaz in postavilo nov rekord. Najboljša časa sta dosegla Laura Šimenc in Luka Ljubič.

Med vsemi udeleženci četrtega vzpona z 20-palčnimi kolesi brez prestav iz Kranjske Gore na prelaz Vršič, je bilo sinoči največ domačih kolesarskih navdušencev. Skoraj petina pa je prišla iz tujine - največ iz sosednjih držav: Avstrije, Hrvaške in Italije. Med udeleženci pa je bilo tudi več kot 170 kolesark.

Najhitrejša zabeležena časa vzpona sta dosegla lanska zmagovalka 27-letna Laura Šimenc med ženskami z 48 minutami in 48 sekundami in novinec 29-letni Luka Ljubič med moškimi s 43 minutami in 27 sekundami.

"Težje mi je bilo kot lani," je povedala 27-letna Kranjčanka, sicer uspešna amaterska cestna kolesarka, in dodala: "Lani sem bila prvič na startu in letos sem si želela biti hitrejša. Vedela sem, da sem v dobri formi, saj sem na zadnjih dveh gran fondo cestnih dirkah končala v skupini s fanti. A s ponyjem nisem trenirala. Kolesarila sem z računalnikom, a sem spremljala le višinske metre. Kolo pa je bilo isto kot lani, sosedino. Nisem želela z novim, a morda bom naslednjič vseeno poskusila. Se vidimo naslednje leto!"

29-letni Grosupeljčan, nekdanji tekač na srednje in dolge proge, je po zmagoslavju povedal: "Pred dvema tednoma mi je kolega ponudil kolo, pa sem se odločil, da grem. Po težavah z ahilovo tetivo zadnji dve leti veliko kolesarim, tudi na rekreativnih prireditvah, kot sta Franja in Juriš na Vršič. Dogodek mi je všeč, poleg tekmovanja je tudi velik šov. Klanec je hud, nekajkrat sem pomislil, da bi bilo morda bolj smiselno hoditi, a sem ostal na kolesu. Tudi v stoje nisem poganjal, tako da imam še nekaj rezerv v tehniki in pravem razmerju."

Ker je večja skupina udeležencev startala pred varnostnim avtomobilom, ki bi mu morali slediti do letečega starta pri hotelu Lek, so se prireditelji odločili, da tokrat ne podelijo nagrad za prve tri uvrščene v kategorijah žensk in moških. To prav nič ni spremenilo vzdušja na prireditvenem prostoru po vrnitvi kolesarjev v dolino, saj so bili še enkrat zmagovalci čisto vsi, ki so s ponyji osvojili Vršič.

Številne nagrade za udeležence

Nagradi za najboljšo retroopravo sta osvojila "pin-up bejba" Patricija Goričan in "kmet v škornjih in s kokoško na prtljažniku" Gašper Lazar. Najboljša ekipa pony parade so bili po odločitvi žirije smučarji iz SK Vuzenica s kombinezoni, smučarskimi čevlji in smučmi vred. Ob smučanju na snegu na Vršiču so si prislužili tudi ogled Hangarja 7 v Salzburgu in polet s helikopterjem. Med vsemi objavami na instragramu s ključnikom #ponypriprave so izžrebali in nagradili Sanjina Štimca, ki je s prijatelji na dogodek prikolesaril z Reke.

Več utrinkov si lahko pogledate spodaj.

K. K., foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool