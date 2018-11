Foto in video: V Mozambiku odprli najdaljši viseči most na afriški celini

Most bo čas potovanja skrajšal za več ur

12. november 2018 ob 16:28

Maputo - MMC RTV SLO, STA

V mozambiškem glavnem mestu Maputo so odprli najdaljši viseči most v Afriki. Ta trikilometrski most je tako že postal novi zaščitni znak glavnega mesta te afriške države.

Most je slovesno odprl predsednik države Filipe Nyusi, ki ga je označil za koridor razvoja in znamenje gospodarskega ter družbenega napredka države, poročajo tuji mediji.

60 metrov visok most predstavlja novo cestno povezavo med jugom in severom Afrike, pripomogel pa naj bi tudi k razvoju turizma. Zaradi mostu se bo čas potovanja v Južno Afriko ali Esvatini skrajšal za več ur.

Gradnja mostu je trajala več kot štiri leta in je vključno z gradnjo dovoznih cest stala približno 660 milijonov evrov – za 95 odstotkov teh sredstev so najeli kitajske kredite.

Nekateri kritiki so mnenja, da si Mozambik kot ena najrevnejših držav sveta tovrstne gradnje ne bi smela privoščiti, saj ga večina udeležencev v prometu – torej pešcev – sploh ne bo smela uporabljati. Poleg tega opozarjajo, da bi morala država prednostno vlagati v zdravstvo, izobraževanje in oskrbo s pitno vodo.

Za vzdrževanje mostu in poplačilo kreditov so uvedli cestnino v višini od 1,87 evra do 20 evrov, odvisno od kategorije vozila – avtobusi in taksiji naj bi plačali manj.

