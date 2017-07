Foto: Kate Hudson zadnja v vrsti igralk, ki se je poslovila od svojih las

Za vlogo si je pobrila glavo

27. julij 2017 ob 14:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Kate Hudson si je za sodelovanje v filmu, ki ga režira poppevka Sia, pobrila svoje dolge blond lase.

Nič nenavadnega ni, da si zvezdnica za vloge v filmih drastično spremenijo videz, zadnja v vrsti tistih, ki so se morale odpovedati svojim lasem, je 38-letna Kate Hudson. Sprememba je še toliko bolj drastična, saj si igralka že več let svoje pričeske praktično sploh ni spremenila. A očitno ji je vloga v filmu pomenila dovolj, da se je poslovila od svojih dolgih platinastih las, ki so skorajda že postali njen zaščitni znak.

Sicer Hudsonova ni edina, ki se je za vlogo v filmu pobrila lase, pridružila se je namreč že kar dolgemu seznamu igralk, ki so zaradi vloge ostale brez las. Demi Moore se je pobrila za vlogo v filmu G.I Jane, Cate Blanchett se je lasem odpovedal za film Nebesa, Sigourney Waver pa za tretje nadaljevanje Osmega potnika.

Trend pobritih glav je v zadnjem času obnorel tudi preostale zvezdnice, saj so brez las ostale še Kristen Stewart, Gigi Hadid, Cara Delevingne in Katy Perry, še poroča Glamour.

Sa. J.