Foto: Mali princ Louis v družbi svoje velike kraljeve družine

Fotografije je posnel Matt Holyoak

16. julij 2018 ob 12:47

London - MMC RTV SLO, STA

Le nekaj dni po tem, ko se je britanska kraljeva družina zbrala ob krstu princa Louisa, najmlajšega otroka princa Williama in vojvodinje Cambriške, so objavili uradne fotografije velikega dogodka.

Na eni od štirih fotografij ga mama, vojvodinja Catherine, drži v naročju, na drugi pa je skupaj celotna družina: ob očetu princu Williamu so na njej tudi njegov brat – štiriletni princ George – in sestra – triletna princesa Charlotte.

Na tretji fotografiji so ob njih še Williamov brat – princ Harry s soprogo Meghan – in Williamov ter Harryjev oče, prestolonaslednik Charles, in njegova soproga Camilla. Na četrti fotografiji so vsi omenjeni, ob njih pa še Katina starša Michael in Carole ter njen brat James in sestra Pippa s soprogom Jamesom Matthewsom.

Fotografije je po krstu posnel fotograf znanih Matt Holyoak.

Britanska kraljica Elizabeta II. s soprogom Philipom se zasebnega obreda, ki je bil 9. julija v kraljevski kapelici palače St. James v Londonu, ni udeležila. Iz Buckinghamske palače so takrat sporočili, da sta se 92-letna kraljica in vojvoda Edinburški že pred časom odločila, da kraljice ne bo na krstu princa Louisa in da njena odsotnost ni povezana z nobenimi morebitnimi zdravstvenimi razlogi.

Princ, ki mu je ime Louis Arthur Charles, se je rodil 23. aprila in je peti v vrsti za prestol.

