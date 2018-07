Foto: Manekenka na modni pisti dojila svojo petmesečno hčerko

Po pisti modnega šova, ki ga je priredila znana ameriška revija Sports Illustrated, se je sprehodila tudi doječa mamica, sicer manekenka Mara Martin.

Ameriška revija je znana po premikanju meja, tako v svojih izdajah kot na modnih revijah predstavlja ženske, ki ne ustrezajo lepotnim idealom, ki nam jih vsiljuje modna industrija. Nič nenavadnega ni, da njihove naslovnice krasijo manekenke močnejše postave. Kot prva je na njihovi naslovnici pristala Ashley Graham, ki je s tem spisala zgodovino, sprehodila pa se je tudi po njihovi modni brvi.

Tokrat je šla revija še korak dlje, saj je na modno stezo poslala doječo manekenko. "Ne morem verjeti, da sem hodila po modni pisti v kopalkah in počela to, kar počnem vsak dan," je povedala Mara Martin, ki je med sprehodom po modni pisti dojila svojo petmesečno hčerko Ario. To so sicer pred hrupom, ki je spremljal modno revijo, po poročanju BBC-ja zaščitili s slušalkami.

Njen nastop je naletel na mešane odzive. Številni so bili navdušeni in so potezo revije označili za "navdihujočo", saj naj bi sprehod doječe mamice po njihovem mnenju pomagal normalizirati dojenje v javnosti, drugim pa se zdi odločitev, da so na modno brv poslali doječo žensko, le krik po pozornosti.

