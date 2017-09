Foto: Meghan in Harry prvič z roko v roki skupaj v javnosti

Čeprav ni ravno skrivnost, da sta Meghan Markle in britanski princ Harry že dobro leto par, pa se je v ponedeljek prvič zgodilo, da sta si na javnem dogodku jasno izkazovala nežnosti.

V Torontu, kjer Marklova snema serijo Suits, te dni potekajo t. i. Invictus Games oz. igre nepremagljivih. Gre za mednarodno športno tekmovanje, katerega pobudnik in pokrovitelj je ravno princ Harry in na katerem v različnih disciplinah tekmujejo športniki invalidi.

Harry je dogodek pred dnevi uradno odprl - in takrat mu je njegova izbranka Meghan ploskala s tribun, saj se po kraljevskem protokolu ne smeta skupaj pojaviti v javnosti, dokler nista (vsaj) zaročena. V ponedeljek pa sta vse presenetila, ko sta z roko v roki prišla na tekmo tenisa na vozičku in s svojih sedežev tik ob igrišču spodbujala tekmovalce.

Oči fotografov in javnosti so bile seveda bolj kot v sam športni dogodek uprte v 36-letno igralko in tri leta mlajšega princa, ki z izkazovanjem nežnosti sicer nista pretiravala, sta pa opazovalcem jasno pokazala, da njuna zveza ni le kratkotrajna muha, kar je le še podžgalo govorice, da se v britanski kraljevi družini znova obeta poroka.

Sta se v Afriki zaročila?

Že na začetku septembra, ko se je par vrnil z romantičnega dopusta v Bocvani in Zambiji, so anonimni poznavalci začeli namigovati, da je Harry sledil zgledu starejšega brata Williama in svojo izbranko za roko zaprosil med dopustovanjem v Afriki. Tiskovni predstavniki obeh tovrstna vprašanja seveda ignorirajo, naj bi pa Buckinghamska palača že začela priprave na uradno naznanitev zaroke. "Te stvari se načrtujejo krepko vnaprej, ni lahko kar razkriti take novice. Vsi vedo, kako srečen Harry je in kako komaj čaka na dan, ko bo zaroka naznanjena," naj bi neki prijatelj Marklove dejal v pogovoru za US Weekly.

Sočasno je omenjeni vir tabloidu razkril, da je Harry Meghan že predstavil svoji babici, kraljici Elizabeti, kar naj bi bil še zadnji korak pred skorajšnjo razglasitvijo zaroke. Celotna kraljeva družina naj bi bila sicer nad Marklovo navdušena - pa čeprav so bili najkonservativnejši krogi znotraj monarhije sprva malce skeptični glede tega, da ni modre krvi, da je mulatka in da je bila že enkrat poročena (med letoma 2011 in 2013 s producentom Trevorjem Engelsonom).

Potrdila, da sta skupaj že več kot eno leto

Za septembrsko izdajo Vanity Faira je Marklova dala obsežen intervju, v katerem je prvič jasno potrdila, da sta s Harryjem zares par. "Skrivaj sva se sestajala skoraj šest mesecev, preden je novica prišla v javnost. Vmes sem ves čas delala in edina stvar, ki se je spremenila, je bilo dojemanje javnosti. Sama se nisem spremenila prav nič. Še vedno sem ista oseba in nikoli nisem dopustila, da me je zveza opredeljevala," je razkrila 36-letna igralka.

