Foto: Melania več mesecev pripravljala vsak detajl večerje z zakoncema Macron

Vino bo odsevalo zgodovinsko prijateljstvo med ZDA in Francijo

24. april 2018 ob 11:33

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Prva dama ZDA Melania Trump je več mesecev z mnogimi pomočniki pripravljala vsako podrobnost in premišljeno izbirala vsako jed posebej za državniško večerjo, na kateri bosta zakonca Trump v Beli hiši gostila francoskega predsednika Emmanuela Macrona z ženo Brigitte.

To bo prva državniška večerja Donalda Trumpa, od kar je januarja lani zasedel položaj ameriškega predsednika, vse niti v rokah pa ima njegova žena Melania, ki je v ponedeljek na Twitterju objavila videoposnetek večmesečnih priprav na ta slovesni dogodek, na katerem mora iti vse kot po maslu. "Hvala vsem, ki so garali, da bo obisk uspešen!" je zapisala v Sevnici rojena nekdanja manekenka, ki je objavila tudi več fotografij, kako preverja še zadnje podrobnosti slovesno okrašene Bele hiše in jedilnice v njej, ki sprejme od 100 do 150 ljudi. Seznam povabljencev je skrivnost, prav tako večerna toaleta ameriške prve dame.

Hrana in vino v znamenju pomladi

Bela hiša pa je v javnost že poslala jedilnik torkove državniške večerje. Hrano in vino za večerjo v znamenju pomladi, s katero naj bi počastili zgodovinske povezave med ZDA in Francijo, so zaradi tega prav posebej skrbno izbrali. "Meni s francoskim pridihom bo pokazal najboljše, kar premoreta ameriška kuhinja in tradicija," so v ponedeljek sporočili iz pisarne prve dame. Prvi hod bo postregel s pridelki pomladne prve žetve, skupaj z biskvitom iz kozjega sira, paradižnikovo marmelado in drobtinami maslenih piškotov. Na krožnikih glavnega hoda bosta mlada jagnjetina in jambalaya, značilna jed New Orleansa. Za desert bo kolač iz nektarin z medom iz Bele hiše, ki ga bodo postregli s kepico smetanovega sladoleda. Hrano bo po nasvetih Melania pripravila glavna kuharica Bele hiše Christeta Comerford.

"Hrano bodo dopolnjevala izbrana vina, s katerimi bo zaznamovano zgodovinsko prijateljstvo med ZDA in Francijo, ki sega vse do ameriške revolucije," so še sporočili.

Zlata in pastelno kremna barva

Barvno bo državniška večerja v znamenju zlata in pastelne kremne barve, kar je bila prav tako Melaniina odločitev. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli v Washingtonski narodni operi. Melania je v pripravah tesno sodelovala z ministrico za socialne zadeve Rickie Niceta, ki je v pogovoru za CNN dejala: "Gospa Trump je izbrala vsak kos in vsak detajl za večerjo, od predjedi do blazin na stolih." Glavni hodnik v Beli hiši je okrasila s 1.200 vejami cvetočih češenj.

Predtem sta ameriški in francoski predsednik nasula zemljo na posajeni hrast, ki ga je v spomin na prvo svetovno vojno prinesel s seboj Macron. Po prihodu sta se predsednika fotografirala pri hrastu in na sadiko nasula nekaj lopat zemlje. Drevo prihaja iz francoskega gozda Belleau, kjer je junija leta 1918 umrlo 9000 ameriških marincev. Predsedniška para sta se nato s štirimi helikopterji odpravila proti posestvu prvega predsednika ZDA Georgea Washingtona Mount Vernon, kjer je tudi njegova grobnica.

Spent yesterday with my team checking on the final details of our first State Dinner with France. pic.twitter.com/vHoQ1rTA3s — Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. pic.twitter.com/j7fKmUhISJ — Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018

A. P. J., foto: EPA in Reuters