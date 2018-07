Foto: Moskvo preplavili angleški in hrvaški navijači

Mediji in navijači obeh držav napovedujejo zmago

11. julij 2018 ob 19:55

Moskva - MMC RTV SLO, STA, RTV SLO

Pred drugo polfinalno tekmo so po moskovskih ulicah odmevale hrvaške in angleške nogometne himne. Tako Angleži kot Hrvati so pred obračunom optimistični, zmago svojih reprezentanc pa napovedujejo tudi mediji iz obeh držav.



Z zagrebškega letališča Franjo Tuđman je proti Moskvi poletelo več kot 1000 hrvaških navijačev, ki bodo na polfinalni tekmi proti Angliji spodbujali svoje nogometaše.

Na Hrvaškem so v ponedeljek prodali približno 3000 dodatnih vstopnic za današnjo tekmo, že prej so jih hrvaški navijači kupili več kot 6400. Na nocojšnji tekmi ne bo hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, ki si je v živo ogledala tekmi Hrvaške proti Danski in Rusiji, zmagi pa je proslavila zelo čustveno in mimo predsedniškega protokola.

Hrvaški navijači so danes popoldne preplavili Moskvo, kjer so se ogrevali za tekmo in razprostrli ogromno zastavo z napisom "hvala, Rusija." Ulice ruske prestolnice so si Hrvati seveda delili z odlično razpoloženimi navijači Anglije. Oboji so prepričani, da je mesto v finalu rezervirano za njihovo reprezentanco.

Hrvaški mediji: "Zdaj gremo do konca!"

Naši južni sosedje že več kot teden dni živijo v nogometni mrzlici, hrvaški mediji pa današnjo tekmo pričakujejo z velikim optimizmom. "Kako do finala? Ustaviti angleški skok in potem zadeti v protinapadu," so na današnji naslovnici zapisali pri Slobodni Dalmaciji. "Hrvaška danes, za razliko od polfinala 1998, ni outsider", ocenjuje Jutarnji list, ki izpostavlja: "Zdaj pa gremo do konca!" Hkrati dodaja, da se bodo hrvaški nogometaši vrnili iz Rusije kot zmagovalci ne glede na današnji izid.

"Korak do raja. Zdaj ali nikoli," menijo v Novem listu, ki ima čez celo naslovnico fotografijo nasmejanega najboljšega hrvaškega nogometaša Luke Modrića z vzdignjeno pestjo. "Pokažimo zobe Angležem, srečno!", piše Večernji list, ki ocenjuje, da bo danes potekal boj za finale, pa tudi za nagrado za najboljšega nogometaša svetovnega prvenstva oz. dobitnika zlate žoge. Za individualni nagradi naj bi se udarila Modrić in angleški kapetan Harry Kane.

Zaradi nogometa izredno stanje vlada tudi na Otoku. Angleški navijači so prepričani, da naslov prvaka z mlado ekipo pod vodstvom selektorja Garetha Southgata prihaja domov. Tako kot hrvaški tudi angleški mediji napovedujejo finale in na naslovnicah izpostavljajo, da je Angležem ponovno dovoljeno sanjati nogometno pravljico.

Utrinke z moskovskih ulic si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji, več o navijaškem vzdušju na Hrvaškem in v Angliji pa v prispevku RTV Slovenija.

M. Z.