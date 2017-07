Foto: Na Danskem so Božički že v polni pripravljenosti

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nekateri Božički se kongresa udeležujejo že več desetletij, nenavadna prireditev pa vsako leto privabi tudi vse več mladih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kongres Božičkov na Danskem

28. julij 2017 ob 10:53

Stockholm - MMC RTV SLO/Reuters

Medtem ko večina še vedno razmišlja o poletnih radostih, se na Danskem že pripravljajo na božični čas.

Danska prestolnica že 60. leto zapored gosti kongres Božičkov. Ta je letos v Köbenhavn privabil več kot 150 Božičkov iz več kot 15 držav, ki so preplavili ulice mesta in konec julija prebivalcem in turistom pričarali pravi božični duh.

Božički v sklopu kongresa priredijo parado po ulicah mesta, uživajo v kulinaričnih dobrotah, čas na plaži pa izkoristijo za skok v morje. Letos bodo prvič priredili tudi modno revijo Božičkov.

"Dogovoriti se moramo o pomembnih stvareh. Predlagal bom, da se Božičkom celo leto ne sme pisati kazni za napačno parkiranje," je povedal Božiček Wolfgang iz Nemčije, ki v zadnjih 20 letih na kongresu ni manjkal niti enkrat.

Svetovni kongres sicer poteka že od leta 1957, ustanovili pa so ga, da bi Božičkom omogočili počitnikovanje čez poletje.

