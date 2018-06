Foto: Neymar in njegova "porcija špagetov" na glavi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Pričeska, ki jo je nemogoče spregledati. Foto: Reuters Ronaldov stajling so leta 2002 posnemali mnogi otroci po vsem svetu. Foto: Reuters Dodaj v

18. junij 2018 ob 12:48

Rostov na Donu - MMC RTV SLO

Špageti, ptičje gnezdo ali abstraktna umetnost? S temi besedami so nogometni navdušenci (in drugi) najpogosteje opisali najnovejše naglavno okrasje prvega brazilskega nogometnega zvezdnika, Neymarja.

26-letni nogometaš brazilske reprezentance in Paris Saint Germaina pogosto menja svojo pričesko, tokrat pa je presegel samega sebe. Na pripravah na svetovno prvenstvo v Rusiji so ga fotografi na zelenici fotografirali, ko je imel rjave "kodrčke" s svetlo rjavimi prameni, tik pred prvenstvom pa se je odločil za spremembo. Zadnji del glave si je pobril, lase pa pobarval na svetlo, si jih počesal od sredine glave proti čelu in razmršil – nič čudnega, da so njegovo pričesko nekateri uporabniki družbenih omrežij primerjali kar s pregovorno neposrečeno pričesko ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Neymar odgovarja: Šššš ...

Ko je Neymar v nedeljo prvič stopil na nogometno zelenico, saj se je Brazilija pomerila s Švico, so se na družbenih omrežjih usuli duhoviti komentarji opisa njegove pričeske, nekakšne poltrajne. Večino so njegovi razmršeni lasje sredi glave spomnili na porcijo špagetov. "Takšen rezultat dobimo, če te neitalijanski prijatelj preseneti s porcijo testenin," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Do zdaj še nismo videli kakšne res katastrofalne pričeske, zdaj pa so se pojavili kitajski rezanci na Neymarjevi glavi."

Brazilec vsem kritikom ni ostal dolžan. Na Instagramu je objavil fotografijo, kako mu v frizerskem salonu umivajo lase, zraven pa pripisal le: "Shhh_".

"Tista" Ronaldova pričeska ...

Verjetno pa naziv "najbolj neposrečena pričeska na svetovnem nogometnem prvenstvu" še vedno pripada nekdanjemu brazilskemu napadalcu Ronaldu, ki je leta 2002, ko je bil turnir v Južni Koreji in na Japonskem, sprožil val posmeha. Imel je pobrite lase, le nad čelom so bili njegovi lasje nekoliko daljši in so tvorili trikotnik. A pričeska gor ali dol, Ronaldo je bil takrat z osmimi goli najboljši strelec prvenstva, Brazilija pa je petič postala svetovni prvak.

Spreminjanje Neymarjeve pričeske od priprav do prve tekme si oglejte spodaj.

