Foto: Omar Naber, nasvidenje in srečno v Kijevu!

Nastopil bo v prvem polfinalu 9. maja

30. april 2017 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Omar Naber, ki bo čez dober teden Slovenijo zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije v Kijevu, je skupaj s slovensko delegacijo pomahal v slovo in odletel v ukrajinsko prestolnico.

Naber, ki Slovenijo zastopa s skladbo On My Way, se bo, kot je znano, predstavil že v prvem polfinalu, ko bo na oder stopil predzadnji med 18 izvajalci. Evrovizijski oder v ukrajinski prestolnici bo prvič preizkusil že jutri, ko ga že čaka prva vaja.



Od slovenske javnosti se je poslovil že pred dnevi, ko je v krajšem pogovoru za MMC izpostavil svojo prednost pred sotekmovalci: "Na Evroviziji bom že drugič, velika večina tekmovalcev pa bo prvič. Zelo je dobro, da imam že to izkušnjo, da približno že vem, kaj naj pričakujem, kako razporediti stvari ... Mislim, da je to lepa prednost." Kljub temu ostaja previden: "Rezultati na Evroviziji so zelo nepredvidljivi, tako da ne morem obljubiti, da bom prišel v finale."

V Kijev se vrača po 12 letih

"Skušam ostati miren, osredotočen in čim bolj pripravljen na nastop," je o pripravah še dejal slovenski evrovizijski predstavnik, ki se v Kijev vrača po 12 letih - leta 2005 se je namreč tam predstavljal s skladbo Stop. Letos se tako kot velika večina izvajalcev predstavlja s skladbo v angleškem jeziku - mimogrede, v prvem polfinalu bo v maternem jeziku pel zgolj Portugalec Salvador Sobral.

Letošnja Evrovizija bo med 9. in 13. majem potekala v Kijevu po zaslugi lanske zmagovalke Džamale. Letos se za zmago poteguje po 18 izvajalcev v vsakem predizboru - v finale se jih bo iz vsakega polfinala uvrstilo deset - in šest neposredno uvrščenih (poleg države gostiteljice, torej Ukrajine, še Francija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija).

T. K. B., Foto: BoBo/Žiga Živulović