Foto: Po Franciji odmeva marsejeza, slavijo tudi na Hrvaškem

Po zmagi leta 1998 modri znova segli po zvezdah

15. julij 2018 ob 21:34

Pariz,Zagreb - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Čeprav so tako Francozi kot Hrvati pred velikim finalom upali na zmago, so na koncu svetovno nogometno prvenstvo osvojili Francozi in s tem razveselili na milijone svojih rojakov, po začetnem razočaranju se veselijo tudi Hrvati, saj so navdušili tako s svojo igro kot zgodovinsko uvrstitvijo.

"Smo prvaki sveta! Fenomenalno je, fenomenalno," se je po Franciji po finalu širil val navdušenja. Množice navijačev so se že ure pred tekmo začele zbirati v navijaških območjih. Po vsej Franciji so jih vzpostavili 230, največ navijačev, kar 90.000, pa je francosko izbrano vrsto spremljalo pod Eifflovim stolpom.

Po koncu tekme je Francijo zajelo vsesplošno slavje, zavihralo je na tisoče francoskih trobojnic, nebo so razsvetlili ognjemeti, splošno rajanje pa je pospremilo hupanje avtomobilov in skandiranje: "Mi smo prvaki, mi smo prvaki!"

"Neverjetno je, kaj so dosegli," je zmago Francozov komentiral 41-letni Josh, ki je zgolj zaradi ogleda tekme pripotoval iz Bretanje v prestolnico. In zagotovo mu ni žal, saj bo slavje trajalo še pozno v noč.

Nalezljiva energija navijačev

Energija navijačev je namreč tako nalezljiva, da so se rajanju pridružili tudi tisti, ki za Francoze niso navijali. "Nisem navijala za Francijo, ampak se veselim njihove zmage. Sicer nisem bila prepričana, da bodo zmagali, ampak so. Danes bo veliko ljudi pijanih, seveda, če že niso," je dogajanje v francoski prestolnici komentirala 24-letna Sarah iz Birminghama.

Kljub temu da Francozi slavijo že od sobote, ko so praznovali najpomembnejši državni praznik, jih to zagotovo ne bo oviralo pri tem, da ne bi francoske zmage slavili še pozno v noč.

Goreče pa niso navijali le v VIP-loži na stadionu Lužniki, v Parizu in drugih velikih mestih, ampak tudi v najmanjši vasici. Ian Rigillo, ki je tekmo spremljal v vasici Peyriac-de-Mer na jugu Francije, je takole povzel vzdušje: "Povsod slavje, francoske zastave, navijači s smešnimi klobuki, glasba." Po prvem polčasu so bili francoski navijači precej prestrašeni, saj so Hrvati igrali bolje, opisuje Rigillo, ki je sam navijal za Hrvaško in ki tekmo komentira z besedami, da "če dá ekipa dva gola, ne da bi dejansko karkoli naredila za to, je sreča pač na njeni strani".

Po vrnitvi v Francijo nogometaše čaka sprejem pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, ki jih je s svojo soprogo Brigitte spodbujal tudi v finalu v Moskvi.

Hrvaške ulice preplavili številni avtomobili

Vzdušje po koncu finalne tekme pa je bilo nekoliko manj veselo pri naših južnih sosedih, a so se hitro potolažili in nadaljevali s slavjem. Čeprav se jim sanje o naslovu niso izpolnile, pa so postali druga nogometna sila na svetu.

Tako kot po prejšnjih zmagah so tudi danes ulice preplavili številni avtomobili, ki so okrašeni s hrvaškimi zastavami peljali po mestih in s hupanjem pozdravljali novi uspeh hrvaškega športa. Če ne bi poznali rezultata na stadionu Lužniki v Moskvi, bi pomislili, da je Hrvaška svetovni nogometni prvak. Bučno slavje je tudi v Mostarju in v Livnu, kjer je bil rojen hrvaški trener Zlatko Dalić.

Slavje, vredno svetovnih prvakov. Kar se hrvaških navijačev, se njihovi #Vatreni z #WorldCup #Russia2018 vračajo kot zlati. Ustavili so promet, slavi se na vseh mogočih prevoznih sredstvih: na vlečni službi, hladilnem tovornjaku, v nakupovalnem vozičku... #CRO @HNS_CFF pic.twitter.com/UyqvU7qacA — Tina Hacler (@TinaHacler) July 15, 2018

Tekmo je na osrednjem zagrebškem Trgu bana Jelačića spremljalo približno 30.000 ljudi, v puljski areni okoli 8.000, navijališče v Splitu pa je bilo premajhno, da bi sprejelo vse navijače.

Navijači: nogometaši nimajo česa obžalovati

Navijači so si enotni, da hrvaški nogometaši nimajo česa obžalovati, ker so bili večino finalne tekme boljši nasprotnik in so že z nastopom v finalu presegli uspeh hrvaških bronastih nogometašev s svetovnega prvenstva v Franciji leta 1998.

Mali Lošinj ob koncu finala. Vendarle prevladuje velik ponos, navijači se objemajo in nazdravljajo. #WorldCupFinal pic.twitter.com/wIZLKDIdZm — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 15 July 2018

"Za državo, ki ima štiri milijone prebivalcev, je pravi čudež, da se uvrsti v finale svetovnega prvenstva," pa je končni izid komentiral predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Podobno kot Francoze pa bo tudi hrvaške nogometaše v ponedeljek pričakala slovesna dobrodošlica. Največji uspeh hrvaškega nogometa bo predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki si je prav tako v živo ogledala finale, počastila z odlikovanjem nogometašev in članov strokovnega štaba.

Hrvaški premier Andrej Plenković je napovedal, da bodo lahko v ponedeljek zaposleni prej zapustili delovna mesta in na Trgu bana Jelačiča pozdravili nogometaše. Da bo v Zagreb prišlo čim več navijačev, bodo za 50 odstotkov znižali tudi vozovnice za vlak.

Sa. J., Foto. Reuters