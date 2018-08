Foto: Poletna različica Kim Džong Una - (spodnja) majica in slamnik

Temperature v državi dosegajo 40 stopinj

10. avgust 2018 ob 11:45

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severno Korejo je zajel vročinski val, saj so se temperature dvignile do 40 stopinj. "Podlegel" jim je tudi voditelj Kim Džong Un, ki je svojo značilno temno uniformo zamenjal za kratko majico in slamnik.

Mladi voditelj je v spremstvu žene Ri Sol Ju in skupine mož v vojaških uniformah z beležkami v rokah, ki ga spremljajo na vseh obiskih po državi, tokrat obiskal ribogojnico v bližini prestolnice Pjongjang.

Za obisk je izbral svetlo sivo obleko, a očitno mu je bilo v njej prevroče, tako da se je slekel in obisk nadaljeval v beli bombažni majici, ki bi lahko bila tudi spodnja majica. Njegov suknjič je v rokah nosila Ri, vojaški generali pa so rdeči in zabuhli v obraz od vročine ostali v uniformah z dolgimi hlačami in suknjičih z dolgimi rokavi.

Nekateri poznavalci menijo, da Kimova sprememba v oblačenju ni le posledica poletnih temperatur, ampak njegovega načina vladanja: "Kim skuša sodržavljanom pokazati, da je postal bolj dostopen in priljuden. Še pred meseci se je na vsak obisk odpravil v uradnih uniformah, saj je želel pokazati svojo moč in vpliv, zdaj pa so se stvari spremenile. Ne pozabimo, nedavno je tudi obljubil, da se bo posvetil krepitvi gospodarstva države in dvigu življenjskega standarda, ne pa več vojaški moči. Vedno pogosteje obiskuje tovarne, ki so pomembne za ljudi, ne pa več toliko vojaških obratov," je za Telegraph dejal Tošimitsu Šigemura, profesor na tokijski univerzi Waseda.

Kimov obisk v ribogojnici in ribarnici si oglejte spodaj.

A. P. J.