Foto: Putin ob pravoslavnem prazniku zakorakal v ledeno jezero

Njegovemu zgledu so sledili številni Rusi

19. januar 2018 ob 13:16

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin se je ob praznovanju Jezusovega krsta potopil v ledeno jezero Seliger. Njegovemu zgledu so sledili številni pravoslavni verniki.

Putin, obkrožen s pravoslavnimi duhovniki, ki so v rokah držali ikone, se je pri petih stopinjah pod ničlo potopil v ledeno mrzlo jezero Seliger, ki leži okoli 350 kilometrov severozahodno od Moskve. Njegovemu zgledu so sledili številni Rusi, ki so zbrali pogum in zakorakali v luknje, izvrtane v zaledenelih rekah in jezerih.

V Norilsku, ki leži nad severnim tečajnikom, so občinske oblasti prebivalcem "iz varnostnih razlogov" prepovedale izvajanje obreda, saj je temperatura ob močnem vetru padla na 52 stopinj pod ničlo. Jezusov krst so z obrednim potopom v ledeno vodo zaznamovali tudi številni verniki v Ukrajini in Belorusiji.

V skladu s pravoslavno tradicijo naj bi se verniki trikrat potopili pod vodo - v imenu očeta, sina in Svetega Duha, s čimer se spominjajo Jezusovega krsta v reki Jordan.

Lani je v obredu sodelovalo dva milijona Rusov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

